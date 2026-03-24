Una scelta simbolica e culturale forte arriva da Castiglione Cosentino, dove l’amministrazione comunale annuncia l’acquisto di una selezione di libri oggetto di censura negli Stati Uniti durante l’amministrazione di Donald Trump.

I volumi saranno collocati nella biblioteca comunale, attualmente in fase di riallestimento, con l’obiettivo di promuovere il pluralismo e la libertà di espressione. L’iniziativa prende spunto da esperienze analoghe già avviate in ambito accademico, come quella della Normale di Pisa, che ha recentemente acquisito testi rimossi da contesti istituzionali statunitensi per contenuti legati a diversità, equità e inclusione.

Tra i titoli che entreranno a far parte del patrimonio librario del Comune figurano opere contemporanee come “A Black Man in Trumpland: Why Didn’t We Riot?” di Issac J. Bailey (2020) e “What’s Your Pronoun? Beyond He & She” di Dennis Baron (2021), insieme a testi precedenti ma ancora centrali nel dibattito culturale, come “American Skin: Pop Culture, Big Business and the End of White America” di Leon E. Wynter (2002) e “Home-Grown Hate: Gender and Organized Racism” di Abby L. Ferber (2004).

L’operazione si inserisce nel più ampio percorso di rilancio della biblioteca comunale, che l’amministrazione intende trasformare in uno spazio attivo di confronto, studio e crescita culturale. In questo contesto, la scelta di accogliere testi oggetto di censura assume un valore che va oltre il gesto simbolico, configurandosi come un invito alla lettura critica e al dibattito.

L’iniziativa si inserisce inoltre in un dibattito più ampio che riguarda anche l’Italia, dove negli ultimi anni non sono mancati casi di boicottaggio nei confronti di case editrici per la presenza in catalogo di titoli ritenuti controversi o “discutibili”.

Un fenomeno che, pur sviluppandosi in forme diverse rispetto alla censura istituzionale, solleva interrogativi analoghi sul rapporto tra cultura, opinione e libertà di espressione. In questo scenario, l’amministrazione sottolinea come l’accanimento censorio, anche quando mosso da intenti etici o sociali, rischi esso stesso di diventare una pratica discutibile, soprattutto quando limita l’accesso al confronto e alla pluralità delle idee. L’iniziativa punta così a ribadire un principio: il sapere non può essere limitato o selezionato sulla base di orientamenti ideologici, ma deve restare accessibile, plurale e aperto, soprattutto nei luoghi pubblici dedicati alla formazione e alla cittadinanza.