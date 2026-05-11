Cosenza si prepara a riabbracciare il Giro d’Italia dopo un’attesa lunga 37 anni. Domani la città sarà protagonista dell’arrivo della quarta tappa della corsa rosa, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri, prima frazione sul suolo italiano dopo i tre giorni iniziali in Bulgaria. Un ritorno carico di attesa, entusiasmo e inevitabili modifiche alla viabilità, che il sindaco Franz Caruso invita a vivere come una grande festa collettiva.

«Il ritorno della corsa rosa a Cosenza dopo 37 anni val bene qualche disagio e qualche rinuncia», afferma il primo cittadino alla vigilia dell’arrivo della carovana. L’ultima tappa conclusa nel capoluogo bruzio risale al 1989, quando sul traguardo di Cosenza si impose lo svizzero Rolf Jaermann, al termine della Scilla-Cosenza.

Giro d’Italia a Cosenza, l’appello del sindaco Franz Caruso

La città si prepara ad accogliere corridori, appassionati e visitatori in una giornata che porterà Cosenza al centro dell’attenzione sportiva nazionale. Dopo la Grande Partenza in Bulgaria, il Giro torna in Italia proprio dalla Calabria, con il traguardo fissato in viale Trieste.

«Il nostro auspicio che, ovviamente, dipenderà dall’andamento della corsa, è che possa registrarsi a Cosenza la vittoria di un italiano dopo che, nell’ultima tappa bulgara, Jonathan Milan è stato battuto al fotofinish dal francese Paul Magnier», sottolinea Caruso.

L’attesa riguarda anche l’attuale maglia rosa, l’uruguaiano Guillermo Thomas Silva, chiamato a difendere la leadership della classifica generale. Dopo due vittorie su tre per Paul Magnier, la tappa cosentina si annuncia come un nuovo banco di prova per velocisti e uomini di classifica, con un arrivo destinato a richiamare pubblico lungo le strade cittadine.

«Lasciate l’auto a casa e vivete questa esperienza»

Il sindaco Franz Caruso ha rivolto un appello diretto ai cosentini e agli appassionati delle due ruote, invitandoli a partecipare numerosi e a vivere la giornata nel segno della festa e della collaborazione.

«È bello assistere da più giorni al coinvolgimento e all’animazione che ha pervaso la nostra città in attesa del Giro. C’è grande entusiasmo e tanta curiosità. Ai nostri concittadini chiedo di vivere intensamente questa esperienza insieme ai loro figli, lasciando, per chi può farlo, l’automobile a casa per qualche ora, raggiungendo l’area della corsa e del traguardo a piedi per evitare i comprensibili ed inevitabili disagi».

Il messaggio del primo cittadino punta a trasformare le inevitabili limitazioni alla circolazione in un’occasione di partecipazione. La presenza del Giro, infatti, rappresenta per Cosenza non solo un evento sportivo, ma anche una vetrina per la città e per il territorio.

Gli eventi collaterali tra arrivo tappa e Open Village-Giroland

Franz Caruso parteciperà agli eventi collaterali previsti sia nell’area di arrivo della tappa sia sul palco dell’Open Village-Giroland, allestito tra piazza dei Bruzi e piazza Carratelli.

Intorno alle 14.30, nell’area di arrivo, il sindaco presenzierà all’esibizione della fanfara del 1° Reggimento Bersaglieri. Subito dopo interverrà a un momento dedicato al ciclismo locale e alla memoria sportiva cittadina.

Tra gli ospiti ci saranno Antonio Rovito, talento emergente del ciclismo locale, attualmente iscritto all’ASD Abracalabria e terzo assoluto lo scorso anno alla decima edizione della Calabra Cup regionale, e Antonio Cofone, rappresentante dell’associazione sportiva dilettantistica Hdemia del ciclismo, realtà attiva da oltre vent’anni nella promozione della pratica ciclistica e nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico, culturale e storico locale.

Il ricordo di Pino Faraca

Nel programma troverà spazio anche un momento di memoria. Sarà presente Giacomo Faraca, fratello del compianto Pino Faraca, ciclista professionista cosentino nel cui ricordo la città e il sindaco Franz Caruso accoglieranno la carovana rosa.

Il richiamo a Faraca lega il ritorno del Giro a Cosenza alla storia sportiva locale, trasformando l’arrivo della tappa anche in un omaggio a chi ha rappresentato il ciclismo cosentino a livello professionistico.

Show cooking, musica e animazione prima dell’arrivo

Alle 16, sul palco dell’Open Village-Giroland, è previsto uno show cooking dedicato al Giro, a cura dell’Accademia della Cucina. L’iniziativa è organizzata grazie al contributo dell’assessore alle Attività economiche e produttive e al Turismo, Rosario Branda.

Per l’occasione lo chef Francesco Fiore preparerà una pietanza dedicata alla corsa rosa: “I fusilli della maglia rosa”. Sarà inoltre realizzato da Francesco Vocaturo il drink “Pink Peloton”, anche questo pensato come omaggio al Giro d’Italia.

Alle 16.30 l’animazione dell’Open Village-Giroland si chiuderà con l’esibizione del giovane cantautore indie-pop calabrese Speedy, originario di Sant’Agata d’Esaro, molto seguito dal pubblico giovanile su TikTok e Instagram e recentemente ospite del programma di Fiorello “La pennicanza” su Radio 2.