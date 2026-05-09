I rossoblù incassano il premio per la promozione in massima serie dei ciociari, legato all'accordo trovato in estate per l'attaccante
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Il Frosinone dell'ex Massimiliano Alvini è promosso da ieri sera in Serie A. I laziali tornano nella massima serie dopo due anni e, in squadra, c'è anche un calciatore attualmente di proprietà del Cosenza. Si tratta di Massimo Zilli, attaccante che in estate si è trasferito in prestito con diritto di riscatto dalla Calabria alla Ciociaria.
Le cifre del prestito di Zilli
Il classe 2002 ha giocato 34 partite in stagione, lasciando a segno 2 reti. Ma, al di là dei numeri, quello che conta per il Cosenza è la promozione finale del Frosinone. Grazie a questo traguardo in Via Conforti arriveranno 100.000 euro di premio, che si vanno a sommare agli altri 100.000 già incassati per il costo del prestito. Le sole due reti segnate da Zilli, non hanno invece fatto scattare il bonus di ulteriori 100.000 euro, che sarebbe diventato automatico in caso di 10 gol fatti dal friulano. Il Frosinone ha anche il diritto di riscatto sul calciatore fissato a 500.000 euro. Ci sarà tempo per discutere eventualmente l'affare, visto che Zilli, prima di essere ceduto ai gialloblù, ha firmato un nuovo contratto con il Cosenza fino al 30 giugno del 2027. Del suo futuro, quindi, se ne parlerà a breve.