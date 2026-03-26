Il 27 marzo al Museo Michel Fingesten, a Palazzo Sersale, incontri, visite guidate e approfondimenti dedicati all’incisore e testimone del Novecento europeo

Cerisano rende omaggio a Michel Fingesten con una giornata dedicata alla scoperta dell’artista incisore e testimone del Novecento europeo. Venerdì 27 marzo il Museo Michel Fingesten, ospitato nello storico Palazzo Sersale, sarà il centro dell’iniziativa “Nel segno di Michel Fingesten. L’incisione come testimonianza del Novecento”, promossa dall’amministrazione comunale.

Il legame tra Fingesten e Cerisano affonda nelle ultime e drammatiche pagine della sua vita. Dopo la liberazione dal campo di internamento di Ferramonti, l’artista fu ricoverato proprio a Palazzo Sersale, allora adibito a ospedale civile, dove morì nell’ottobre del 1943. La sua sepoltura a Cerisano ha reso il borgo custode della sua memoria, trasformandolo in un luogo simbolico in cui arte, storia europea e identità locale continuano a incontrarsi.

L’iniziativa non rappresenta solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione per riscoprire il valore artistico e storico di Fingesten, la cui produzione incisoria racconta i drammi, le contraddizioni e le speranze del Novecento europeo. A Cerisano, la sua eredità culturale è oggi al centro di un percorso di valorizzazione che punta a rafforzare l’identità culturale del territorio e ad attirare studiosi, appassionati e nuove generazioni.

La giornata si aprirà alle 10 con un incontro dedicato agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Cerisano, che parteciperanno a una visita guidata e a un percorso educativo sui temi dell’arte, della memoria e della libertà, curato dal delegato alla Cultura del Comune.

Nel pomeriggio, alle 16.30, si terrà invece un incontro pubblico con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e studiosi. Interverranno, tra gli altri, storici dell’arte, docenti universitari, collezionisti e studiosi che approfondiranno il valore dell’opera di Fingesten nel contesto storico e artistico del Novecento europeo. L’incontro metterà in relazione diversi territori legati alla memoria dell’artista e alla storia europea del periodo della guerra e dell’internamento.

L’iniziativa rientra nei progetti finanziati con fondi dell’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR, con il supporto del Ministero della Cultura, e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione culturale e rigenerazione dei borghi portato avanti dal Comune di Cerisano attraverso la cultura, la memoria storica e il patrimonio artistico.