La chiesa di San Domenico, tra arte, architettura e cultura cosentina. Tra le architetture più significative della Cosenza storica, la Chiesa di San Domenico occupa un posto assolutamente centrale. Non soltanto per le sue dimensioni o per il ruolo che ha avuto nella vita cittadina, ma perché rappresenta uno dei più importanti esempi di stratificazione artistica e architettonica della Calabria.

In questo edificio convivono infatti il rigore tardogotico, l’eleganza rinascimentale e la magnificenza decorativa del barocco meridionale, in un equilibrio raro e sorprendentemente armonico. Attraversare San Domenico significa leggere, attraverso la pietra e gli apparati decorativi, oltre cinque secoli di storia artistica del Mezzogiorno. La sua storia affonda le radici nel Quattrocento.

I domenicani erano presenti a Cosenza già dal XIII secolo, ma fu nel 1448 che Antonio Sanseverino, conte di Altomonte e duca di San Marco Argentano, concesse il proprio palazzo e le aree circostanti ai frati predicatori, affinché edificassero un nuovo complesso conventuale. La costruzione della chiesa si protrasse fino al 1468 e diede forma a uno degli edifici più rappresentativi del Rinascimento meridionale ancora innervato di elementi gotici.

La facciata, ancora oggi, conserva l’impianto originario. Vi è qualcosa di profondamente medievale nel suo equilibrio severo: il grande rosone, composto da sedici colonnine in tufo disposte a raggiera, produce un raffinato gioco geometrico che alleggerisce la compattezza muraria e introduce un senso quasi mistico della luce. Sotto di esso, il portale ligneo del 1614 — commissionato dalla famiglia Cavalcanti — rappresenta uno dei dettagli più preziosi dell’intero complesso: un lavoro d’intaglio minuzioso, ricco di stemmi, motivi floreali e figure di santi, dove la sapienza artigianale si intreccia alla teatralità decorativa del primo Seicento.

L'interno con le prestigiose Opere d'arte

È entrando all'interno che la chiesa rivela la sua vera natura: un organismo architettonico nato gotico e lentamente trasfigurato dal barocco. Vi è un'unica navata. Lo spazio, pur mantenendo una certa compostezza quattrocentesca, viene dilatato dalla luminosità proveniente dalla grande cupola finestrata, realizzata tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento. Il tamburo ottagonale e la lanterna superiore permettono alla luce di precipitare sugli stucchi e sui marmi, creando continui mutamenti chiaroscurali. Fu lo stuccatore napoletano Pascale Gesumaria a completare nel 1758 gran parte dell’apparato ornamentale interno, imprimendo all’edificio quella fisionomia tardo-barocca che ancora oggi lo caratterizza.

L’interno conserva inoltre tracce della struttura gotica originaria: pilastri in tufo, nicchie profonde, proporzioni verticali che il successivo intervento decorativo non è riuscito a cancellare del tutto. Questa coesistenza di linguaggi rende San Domenico un edificio straordinariamente complesso. Il coro ligneo del Barocco: Uno degli elementi più notevoli è il coro ligneo seicentesco, opera di Fabrizio Volpe da Paterno. Realizzato nella prima metà del Seicento, conta cinquantadue stalli ed è caratterizzato da una raffinata impostazione manierista.

Le tarsie, gli intagli, le figure mostruose e simboliche disseminate nei dettagli testimoniano una cultura figurativa colta e inquieta, ancora attraversata dagli ultimi bagliori del Rinascimento meridionale. Celebre è il dettaglio del “diavolo tentatore”, scolpito con un’intensità espressiva sorprendente.

L'altare maggiore

L’altare maggiore, in marmo policromo, realizzato nel 1767, costituisce invece il punto culminante del gusto barocco dell’intera chiesa. Non è soltanto un altare, è una macchina scenica. Le superfici marmoree dialogano con la luce proveniente dalla cupola e producono un effetto di teatralità controllata, quasi musicale. Qui il barocco non esplode mai nell’eccesso; rimane misurato, severo, profondamente meridionale.

La Madonna della Febbre di Giovanni da Nola

Tra le opere più importanti custodite all’interno spicca la cosiddetta Madonna della Febbre, scultura marmorea realizzata nel 1540 da Giovanni da Nola. L’opera mostra la Vergine col Bambino sopra una base scolpita con scene della Natività e dell’Adorazione dei Magi.

Ai lati compaiono episodi dell’Annunciazione e della Resurrezione. È una scultura di grande delicatezza formale: la compostezza del volto mariano e la morbidezza del panneggio rivelano pienamente la lezione rinascimentale napoletana. Di particolare interesse è anche la Cappella del Rosario, uno degli ambienti più suggestivi del complesso.

Risalente originariamente tra XIII e XIV secolo, fu concessa nel Seicento alla Confraternita del Rosario e trasformata secondo il gusto barocco. Il soffitto ligneo a lacunari, composto da trentacinque riquadri, convive con stucchi dorati, decorazioni rococò e con una cantoria lignea che custodisce un organo settecentesco.

L’ambiente produce una sensazione quasi teatrale, nella quale la luce sembra galleggiare sulle dorature. La tela della Madonna del Rosario tra i santi Domenico e Agnese da Montepulciano: Qui si conserva una delle tele più importanti del pittore sanfilese Antonio Granata: la Madonna del Rosario tra i santi Domenico e Agnese da Montepulciano.

Il dipinto, tardo-settecentesco, mostra una composizione ancora pienamente barocca nella costruzione scenica e nei contrasti luministici, ma già attraversata da una maggiore morbidezza cromatica. Nel transetto si trovano inoltre una Deposizione e un San Vincenzo Ferreri, entrambe opere anonime della fine del XVIII secolo. Pur non appartenendo ai grandi nomi della pittura italiana, possiedono una forte intensità devozionale e un notevole interesse storico per la cultura figurativa calabrese dell’epoca.

La Sagrestia

Anche la sagrestia conserva elementi di straordinario valore: la volta a crociera, la bifora ogivale in tufo e il coro ligneo installato nel 1635 restituiscono l’immagine di uno spazio ancora profondamente medievale, quasi sospeso fuori dal tempo. La Chiesa di San Domenico, in fondo, è questo: un edificio che non appartiene a un solo secolo. Ogni pietra sembra trattenere un’epoca diversa. Il gotico della facciata, il Rinascimento del portale e della scultura di Giovanni da Nola, il barocco della cupola e degli stucchi convivono senza mai annullarsi. È una delle rare architetture meridionali nelle quali la storia non appare come successione, ma come sedimentazione viva, continua. E forse proprio per questo, attraversandola, si ha la sensazione che il tempo — invece di passare — vi abbia deciso di fermarsi.