Nuovo movimento in uscita per il calciomercato del Cosenza. La società rossoblù ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del portiere Thomas Vettorel al Lecco. Come noto i prossimi potrebbero essere Aldo Florenzi e Simone Mazzocchi che piacciono allo Spezia in Serie B.

L'estremo difensore veneto, 25 anni e un metro e novantatré centimetri di altezza, lascia la Calabria dopo aver collezionato 26 presenze complessive a difesa della porta silana. Vettorel era legato al club rossoblù da un accordo contrattuale che sarebbe scaduto il 30 giugno 2027.

Nel comunicato diffuso per annunciare il trasferimento, la società del Cosenza Calcio ha espresso i propri ringraziamenti al giocatore per l'impegno dimostrato durante la sua permanenza in squadra, rivolgendogli i migliori auguri per il prosieguo dell'attività professionale.