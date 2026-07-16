La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Franz Caruso, ha approvato, su proposta dell’Assessore alla protezione civile Veronica Buffone, il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell’intervento di manutenzione straordinaria e ripristino funzionale della viabilità di via Dante Alighieri, sul Lungo Crati, compromessa a seguito dei danni causati dall’alluvione del 13 febbraio di quest’anno.

Le intense precipitazioni verificatesi a febbraio avevano provocato un processo di erosione progressiva del muro di contenimento posto lungo la sponda del corso d’acqua, culminato con il cedimento parziale della struttura. L’erosione, inoltre, aveva compromesso la stabilità del luogo e generato un notevole rischio per le infrastrutture adiacenti e per la sicurezza pubblica, anche in considerazione del fatto che l’area interessata al dissesto idrogeologico si trova in corrispondenza della viabilità e della sponda fluviale antistante l’edificio scolastico dell’Istituto Comprensivo Spirito Santo.

Il livello di criticità è stato considerato particolarmente elevato, in considerazione del fatto che la zona, durante l’anno scolastico, è quotidianamente frequentata da studenti, dai genitori e dal personale scolastico ed anche in quanto sono presenti percorsi pedonali utilizzati per l’accesso all’istituto, mentre il tratto di strada adiacente costituisce un punto di raccolta durante gli orari di entrata e uscita dalla scuola.

«Con il provvedimento varato oggi in Giunta - ha sottolineato il sindaco Franz Caruso - abbiamo gettato le basi per porre fine ad un’emergenza e ad una criticità che angustiavano da tempo la popolazione residente e quella scolastica del quartiere Spirito Santo. L’approvazione del DIP è l’atto propedeutico al reperimento delle risorse per realizzare un intervento non da poco che dovrà ripristinare prima possibile lo stato dei luoghi e soprattutto la viabilità di via Dante Alighieri. E’ nostra buona abitudine completare le opere, perché non ci piacciono le incompiute e prima ancora che siano realizzate, dobbiamo individuare le risorse».

«Ogni nostro atto deliberativo ha la copertura finanziaria e per un principio di correttezza etica la nostra Amministrazione comunale, quando un'impresa effettua dei lavori e realizza delle opere, corrisponde nei termini di legge quanto dovuto. Con l’intervento che metteremo in campo - ha sottolineato inoltre Franz Caruso - tuteleremo la sicurezza e l’incolumità dei nostri concittadini e dei nostri studenti che hanno priorità assoluta. L’inattesa e dirompente alluvione del 13 febbraio scorso ha procurato danni ingenti che non è stato agevole fronteggiare con tempestività. Ora, con l’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione e con i successivi interventi, saremo in grado di fornire risposte alle legittime e sacrosante richieste della popolazione, affinché la viabilità funzionale di via Dante Alighieri venga ripristinata, anche in funzione della riapertura delle scuole. Garantiremo il ripristino della funzionalità strutturale e idraulica del muro eroso, riducendo il rischio di futuri dissesti e migliorando la sicurezza di tutta l’area».

Tra gli obiettivi dell’intervento sono ricompresi il ripristino della stabilità del muro di contenimento e della sponda, la protezione della base della struttura dall’azione erosiva, garantire la sicurezza idraulica e statica dell’area e il ripristino della continuità del deflusso del corso d’acqua. Nel corso dell’intervento saranno rimossi gli elementi murari compromessi, per evitare ulteriori cedimenti, così come sarà preliminarmente puntellata tutta la zona. Saranno, inoltre, rimossi i detriti in prossimità dell’alveo del corso d’acqua.