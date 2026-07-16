Grave incidente stradale nella giornata di oggi in contrada Santa Lucia, nel territorio di Corigliano-Rossano, dove, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati un motociclo e un'autobotte.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e ad avviare i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. La zona è stata transennata per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti, con inevitabili disagi alla circolazione.

Due ambulanze del Servizio di Emergenza Urgenza 118 hanno prestato le prime cure al conducente della moto. Considerata la gravità delle sue condizioni, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento d'urgenza del ferito all'ospedale di Cosenza.

Al momento non sono state rese note le generalità del motociclista né ulteriori informazioni sul suo stato di salute. Restano in corso i rilievi della Polizia Municipale, che dovranno chiarire le cause e le responsabilità dell'incidente.