Il grande cinema torna a dialogare con i giovani e il territorio. Venerdì 27 marzo, alle ore 11:00, l’Aula Magna dell’IISS “Erodoto di Thuri” ospiterà un incontro speciale con Aurora Venosa, talentuosa attrice e cantante, nota al grande pubblico per il ruolo di Jessica nella serie Rai di successo “La Preside”, diretta da Luca Miniero, dove recita al fianco di Luisa Ranieri. L’evento non è solo un tributo al talento emergente, ma segna il taglio del nastro della XXII edizione del Premio Nazionale di Cinema “Le Notti dello Statere”. L’iniziativa, ideata e coordinata dal direttore artistico Luca Iacobini, nasce con la missione precisa di trasformare l’arte cinematografica in uno strumento pedagogico. Realizzato grazie alla collaborazione con la dirigente scolastica, Anna Liporace, il progetto gode del patrocinio del Comune di Cassano allo Ionio e del supporto della Pro Loco Sibari Magna Grecia e dell’Associazione Laghi di Sibari. L'incontro si inserisce in un percorso educativo profondo che mira a promuovere l’inclusione sociale attraverso il linguaggio universale della narrazione, contrastando al contempo la dispersione scolastica e offrendo agli studenti nuovi stimoli motivazionali. Il cuore del progetto è la volontà di rafforzare il legame con il territorio, valorizzando le eccellenze locali in un contesto di respiro nazionale.

Al centro della mattinata ci sarà il racconto di Aurora Venosa. L’attrice condividerà con gli studenti la propria esperienza professionale, portando una testimonianza concreta di come la cultura possa diventare un motore di crescita personale e consapevolezza civile. Per i ragazzi dell’“Erodoto di Thuri”, sarà un’occasione unica per confrontarsi con il dietro le quinte del mondo dello spettacolo e scoprire il valore del sacrificio e della formazione dietro ogni successo. La manifestazione si conferma così un’importante occasione di valorizzazione del territorio, capace di coinvolgere attivamente scuole, istituzioni e comunità locali in un progetto culturale senza scopo di lucro. Con questa apertura, il Premio "Le Notti dello Statere" ribadisce la sua natura di evento formativo, consolidando la Sibaritide come un polo culturale pulsante e attento alle nuove generazioni.