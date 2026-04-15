Dai banchi al set, con un percorso che prova a trasformare il linguaggio audiovisivo in uno strumento di crescita, lettura del presente e creatività. All’IIS L. Palma ITI ITG Green Falcone Borsellino di Corigliano Rossano prende forma “Riflessi di realtà”, progetto che coinvolge studenti e docenti in un’esperienza costruita tra teoria e pratica del cinema.

L’iniziativa rientra nel bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”, finanziato dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (CIPS) e sostenuto dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Al centro del progetto c’è la volontà di avvicinare i ragazzi alla grammatica del racconto per immagini, facendoli entrare direttamente nei processi creativi e produttivi che accompagnano la nascita di un’opera audiovisiva.

Un cortometraggio con Marco Simeoli al centro del progetto

Il cuore operativo di “Riflessi di realtà” sarà la realizzazione di un cortometraggio che vedrà il coinvolgimento diretto dell’attore e regista Marco Simeoli. Dopo le esperienze teatrali in lavori come “Aggiungi un posto a tavola” e “Manca solo Mozart”, Simeoli torna in Calabria per lavorare a stretto contatto con gli studenti dell’istituto di Corigliano Rossano.

Nel suo percorso artistico ha attraversato televisione, cinema e fiction, prendendo parte a titoli noti come “Don Matteo”, “Provaci ancora Prof 7”, “Distretto di Polizia”, “Un medico in famiglia”, oltre ai film “Ex” e “Notte prima degli esami – Oggi”. Nel corso della carriera ha inoltre lavorato con nomi di primo piano dello spettacolo italiano come Gigi Proietti, Giorgio Albertazzi, Carlo Vanzina e Johnny Dorelli. La sua presenza rappresenta uno degli elementi più qualificanti del progetto, perché consente agli studenti di misurarsi con una figura che porta in aula e sul set un’esperienza diretta nel mondo della recitazione e della regia.

Laboratori tra sceneggiatura e linguaggio audiovisivo

Le attività laboratoriali e pratiche del progetto sono curate da L’Altro Teatro. Il primo passo è già partito: martedì 14 aprile gli studenti hanno iniziato il modulo di sceneggiatura con Saverio Tavano, autore e regista cinematografico e teatrale.

Successivamente toccherà a Gianluca Gargano, esperto Cips, regista e sceneggiatore del docufilm “In viaggio con Lei”, uscito nelle sale nel novembre 2024 e vincitore di otto festival. Sarà lui ad accompagnare i ragazzi nell’esplorazione teorica e pratica delle diverse fasi di realizzazione di un’opera audiovisiva, dalla scrittura alla costruzione del racconto, fino alla comprensione delle logiche produttive e narrative.

“Riflessi di realtà”, un progetto per leggere immagini, suoni e percezione del reale

Il progetto si sviluppa a partire dal concetto di freedom photograph, inteso come espressione autentica della libertà individuale: libertà di essere, di immaginare e di rappresentare sé stessi e il mondo attraverso il linguaggio della settima arte.

A spiegare l’impianto culturale dell’iniziativa è Carmela Caligiuri, referente scientifica del progetto, che sottolinea come il percorso, fortemente sostenuto dalla dirigente scolastica Cinzia D’Amico, nasca in un contesto in cui la riflessione sul linguaggio visivo e sonoro diventa fondamentale per comprendere come immagini e suoni influenzino la percezione della realtà. Attraverso l’analisi di film, serie e documentari, gli studenti saranno guidati a interrogarsi sul rapporto tra realtà e finzione, tra verità e rappresentazione, esplorando il ruolo dell’audiovisivo nella costruzione dell’immaginario collettivo.

Un approccio interdisciplinare tra creatività e benessere

Uno degli aspetti più interessanti di “Riflessi di realtà” è il suo impianto interdisciplinare. Il progetto, infatti, si arricchisce del supporto di una psicoterapeuta cognitivo comportamentale, docente di scrittura creativa e istruttrice mindfulness, segno di una volontà precisa: usare il cinema non soltanto come tecnica narrativa, ma anche come strumento di consapevolezza, espressione e lettura del sé.

L’obiettivo appare chiaro: non limitarsi a insegnare come si costruisce un prodotto audiovisivo, ma mettere gli studenti nelle condizioni di comprendere più a fondo il potere dei linguaggi contemporanei e il loro impatto sulla formazione dell’identità e delle relazioni.

Dall’estetica agli abiti di scena, il cinema come esperienza completa

Parallelamente al lavoro sulla sceneggiatura e sul set, il progetto prevede anche un laboratorio dedicato allo studio degli abiti di scena nel cinema italiano, in collaborazione con la Moema Academy. Un tassello che amplia ulteriormente il raggio dell’esperienza proposta ai ragazzi, portandoli a confrontarsi anche con gli aspetti estetici e produttivi della macchina cinematografica.

Le attività saranno integrate da momenti di alta formazione in collaborazione con l’Università della Calabria, attraverso il Dipartimento di Scienze Umane, e da proiezioni cinematografiche in diverse sale del territorio. In questo modo il progetto prova a costruire un ponte tra scuola, università, operatori culturali e circuito della visione in sala, offrendo agli studenti un contatto diretto con tutte le dimensioni del linguaggio audiovisivo.

Due mesi intensi e le riprese previste a maggio

Per gli studenti dell’IIS L. Palma ITI ITG Green Falcone Borsellino si annunciano due mesi particolarmente intensi. Le riprese del cortometraggio sono previste nel mese di maggio, momento che segnerà il passaggio dalla fase formativa e laboratoriale a quella più concretamente produttiva.

A rafforzare la proiezione esterna del progetto c’è anche il partenariato con ANEC Calabria, che consentirà la diffusione dell’opera nelle sale cinematografiche del territorio regionale e anche oltre. Un elemento importante, perché trasforma il lavoro degli studenti in un prodotto destinato a uscire dai confini scolastici e a entrare in un circuito di visibilità più ampio.