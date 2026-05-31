Lunedì 1° giugno la cerimonia alla Scalinata Tarsia, in via Calabria, nel decimo anniversario della scomparsa
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La sede del Comune di Cosenza
Cosenza dedica un luogo della città alla memoria di Giorgia Gallo, giovane cosentina scomparsa il 1° giugno 2016, a soli 21 anni, dopo una lunga battaglia contro la fibrosi cistica. Lunedì 1° giugno 2026, alle 18.30, presso la Scalinata Tarsia, in via Calabria, si terrà l’inaugurazione dei Giardini Giorgia Gallo.
L’intitolazione dell’area verde rappresenta un gesto di forte valore civile e umano, con cui la città rende omaggio a una giovane donna ricordata per il suo coraggio, la sua dignità e il suo amore per la vita.
I Giardini Giorgia Gallo in via Calabria
La scelta di dedicare a Giorgia un’area verde della città nasce dal legame con un luogo che lei aveva particolarmente amato e frequentato durante gli anni della scuola e della giovinezza.
Via Calabria, con i suoi spazi di incontro e socializzazione, ha accompagnato una parte significativa del suo percorso di vita. Per questo diventa oggi il luogo in cui la memoria personale si trasforma in memoria collettiva, aperta alla comunità e soprattutto alle nuove generazioni.
I Giardini Giorgia Gallo saranno così uno spazio simbolico, pensato per custodire il ricordo di una giovane cosentina che ha affrontato la malattia con forza, determinazione e una inesauribile voglia di vivere.
Caruso: «Un luogo della memoria e della speranza»
A sottolineare il significato dell’intitolazione è il sindaco Franz Caruso, che richiama il valore umano e civile della scelta.
«Con questa intitolazione – afferma il Sindaco Franz Caruso – la città di Cosenza conserva e tramanda il ricordo di una giovane donna che ha saputo insegnare il valore della speranza, della tenacia e dell’amore per la vita. I Giardini Giorgia Gallo saranno un luogo della memoria, ma anche un messaggio rivolto alle nuove generazioni: affrontare le difficoltà con coraggio e non rinunciare mai ai propri sogni».
Parole che restituiscono il senso profondo dell’iniziativa: non solo ricordare Giorgia, ma trasformare la sua storia in un messaggio di forza e speranza per tutta la città.
Una cerimonia con familiari, istituzioni e associazioni
Alla cerimonia di intitolazione prenderanno parte i familiari di Giorgia, le autorità cittadine, rappresentanti del mondo associativo e sanitario e quanti hanno condiviso con lei momenti significativi della sua vita.