Con la Disposizione del Presidente n. 92 del 23 settembre 2026, il Presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli ha formalizzato l’adesione istituzionale dell’Ente al percorso promosso dal Comune di Corigliano-Rossano - di candidatura per il conferimento del titolo di Capitale italiana della Cultura 2029 - riconoscendo l’iniziativa come un’importante opportunità di valorizzazione non soltanto della città, ma dell’intero territorio provinciale. Corigliano-Rossano, difatti, è tra i Comuni ammessi alla fase di predisposizione del dossier di candidatura e ha avviato un percorso aperto al contributo delle istituzioni, delle associazioni e delle realtà culturali, economiche e sociali del territorio.

«La Provincia di Cosenza aderisce con convinzione al percorso avviato da Corigliano-Rossano – dichiara il Presidente Biagio Faragalli – perché riteniamo che questa candidatura rappresenti un’opportunità importante per tutta la nostra provincia. Il patrimonio storico, artistico, culturale e identitario di Corigliano-Rossano è una risorsa di grande valore, che può essere ulteriormente valorizzata mettendola in relazione con le tante eccellenze presenti nell’area vasta cosentina».

«La candidatura a Capitale italiana della Cultura - prosegue Faragalli - deve essere vissuta come un percorso condiviso, capace di mettere in rete istituzioni, comunità, associazioni, operatori culturali ed economici. La Provincia, nel rispetto delle proprie competenze e delle proprie disponibilità organizzative, intende fare la propria parte, favorendo il dialogo istituzionale e la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti».

L’adesione della Provincia si inserisce nel quadro delle finalità proprie dell’Ente, che, come previsto dallo Statuto provinciale, comprendono la cooperazione con le realtà pubbliche e private nei settori culturali e la salvaguardia e valorizzazione delle risorse culturali, storiche, artistiche e ambientali del territorio. «Il valore di questa candidatura sta anche nella capacità di raccontare una Calabria e una provincia di Cosenza ricche di storia, identità, paesaggi, tradizioni e creatività – sottolinea il Presidente Faragalli –. È una sfida che può contribuire a rafforzare la consapevolezza del patrimonio che possediamo e, al tempo stesso, a costruire nuove occasioni di confronto, progettazione e sviluppo. Per questo è importante che il percorso sia il più possibile partecipato e condiviso».

La Provincia di Cosenza conferma, dunque, la propria disponibilità a collaborare con il Comune di Corigliano-Rossano nell’ambito del percorso di candidatura, mettendo a disposizione il proprio ruolo di ente di area vasta e promuovendo, per quanto di competenza, le necessarie sinergie istituzionali.

«Corigliano-Rossano ha l’opportunità di presentare un progetto ambizioso, capace di parlare alla città, al territorio provinciale e all’intera Calabria. La Provincia sarà al fianco di questo percorso con spirito di collaborazione e con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un progetto culturale che lasci un’eredità positiva e duratura alla comunità», conclude il Presidente Biagio Faragalli.