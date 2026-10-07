Domenica porte aperte dalle 9 alle 20. In programma scacchi, documenti sui giochi proibiti e visite alle esposizioni di pergamene e cartoline

Un torneo di scacchi e una mostra dedicata alla storia del gioco, insieme alle esposizioni sulle pergamene e sulle cartoline. Domenica 18 ottobre 2026 l’Archivio di Stato di Cosenza aprirà eccezionalmente al pubblico dalle 9 alle 20 per l’iniziativa “Scacco matto”.

La giornata unirà attività culturali, gioco e occasioni di incontro, permettendo ai visitatori di conoscere il patrimonio documentario conservato dall’Istituto.

Il torneo e il programma della giornata

L’apertura delle mostre e delle attività è prevista alle ore 9. Alle 9.15 inizierà il torneo di scacchi promosso dall’ASD Gioacchino Greco di Cosenza, che proseguirà fino alle 18.30 circa.

Alle ore 13 è in programma una pausa pranzo nel chiostro. Le premiazioni finali si svolgeranno intorno alle 18.45, mentre le visite alle esposizioni continueranno fino alle 20.

Gli scacchi tra i “giochi proibiti”

Per l’occasione sarà allestita una mostra documentaria sul tema dei giochi, con particolare attenzione agli scacchi.

Tra i documenti esposti figura un manifesto sui “giochi proibiti”, proveniente dal fondo Prefettura. Secondo quanto illustrato dall’Archivio, il documento testimonia la presenza degli scacchi tra i giochi sottoposti a divieti e restrizioni in determinati periodi e contesti storici.

L’esposizione offrirà così un percorso attraverso fonti che raccontano aspetti meno noti della storia del gioco e resterà visitabile fino al 13 novembre 2026.

Anche pergamene e cartoline in mostra

L’apertura straordinaria consentirà di visitare altre due esposizioni già presenti nell’Istituto: quella dedicata a cinque secoli di pergamene e quella sulle cartoline d’Archivio.

L’appuntamento rappresenterà un’ulteriore occasione per chi non ha partecipato alle Giornate Europee del Patrimonio del 26 e 27 settembre o alla Domenica di Carta del 4 ottobre.

Attraverso materiali ed epoche differenti, le tre mostre permetteranno di approfondire il valore delle fonti archivistiche nella ricostruzione della storia e della memoria collettiva.

Gli orari fino al 13 novembre

Domenica 18 ottobre le mostre saranno aperte dalle 9 alle 20.

Dal 19 ottobre al 13 novembre, le visite saranno possibili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, con apertura pomeridiana anche il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 16.30.

Visite didattiche gratuite per le scuole

L’Archivio rivolge un invito alle scuole di ogni ordine e grado, che potranno richiedere via mail visite didattiche e percorsi educativi gratuiti.

Le attività saranno dedicate alla conoscenza del patrimonio documentario, al lavoro dell’archivista e all’utilizzo delle fonti come strumenti di ricerca e interpretazione del passato.

All’interno dell’Istituto sarà inoltre disponibile un totem per le donazioni digitali, attraverso il quale sostenere i progetti di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio archivistico.