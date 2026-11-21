Solenne Divina Liturgia presieduta dal vescovo Donato Oliverio per la restituzione alla comunità arbëreshe dello storico luogo di culto, restaurato grazie ai fondi dell'8 per mille e al contributo di famiglie e sostenitori

Una giornata di immensa gioia, fede e condivisione per la comunità arbëreshe di Falconara Albanese. Dopo lunghi anni di sacrifici, lavori e dedizione, la storica Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo ha riaperto ufficialmente le sue porte al culto, restituendo alla comunità un tempio di spiritualità, arte e identità.

Il momento clou è stata la solenne Divina Liturgia, presieduta da S.E. Mons. Donato Oliverio, Vescovo dell’Eparchia di Lungro, e concelebrata da S.E. Mons. Leonardo Bonanno, Vescovo emerito di San Marco ArgentanoScalea, alla presenza del parroco Zoti Marcel Iancu, di altri sacerdoti e religiosi, tra cui il Superiore dei Minimi, padre correttore Antonio Bottino del Santuario di San Francesco di Paola.

Presenti tantissimi fedeli, le autorità civili e militari, Prefettura, Questura, Esercito, Regione Calabria con il consigliere regionale dott. Riccardo Rosa, Provincia di Cosenza, e i sindaci del territorio. Per l’Amministrazione comunale di Falconara Albanese il Sindaco dott. Giuseppe Porco e la Vicesindaca dott.ssa Arianna De Bartolo, insieme a Cosimo De Tommaso, Sindaco di San Lucido, Gioacchino Lorelli, Sindaco di San Pietro in Amantea, Ernesto Madeo, Sindaco di San Demetrio Corone, e Gianfranco SegretiBruno, Sindaco di Domanico.

Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, dott. Salvatore Cirillo, ha concesso il patrocinio per l’evento. Nell’omelia, Mons. Donato Oliverio ha ricordato che sono state restituite bellezza alle mura, agli affreschi e agli arredi, ma la vera opera di rinnovamento riguarda la vita interiore di ogni credente.Il parroco, all’inizio della celebrazione, ha detto: «Oggi siamo qui soprattutto per ringraziare Dio, Sommo Bene, per il dono del suo amore e della sua misericordia. La chiesa è un piccolo angolo di paradiso, un tempio di pace e di amore. La sua vera bellezza non risiede soltanto nei restauri, negli affreschi o nelle statue, ma nella fede della comunità, fatta di persone che sono "pietre vive". Da oggi inizia per tutti noi il compito più bello: custodire, amare e far vivere questo splendido tempio, casa di Dio».

La riapertura è stata anche un omaggio agli antenati, che con mezzi più limitati ma con fede profonda hanno edificato e custodito questo tempio. Come dice un'espressione della tradizione arbëresh: «Gur gur benie mur» - pietra dopo pietra si costruisce il muro. Ora spetta alle generazioni presenti custodirlo e trasmetterlo a quelle future, non soltanto più bello, ma soprattutto più vivo. E la più bella opera di restauro, in fondo, rimane sempre quella del cuore. I lavori sono stati resi possibili grazie ai fondi dell’8x mille della C.E.I. e alla generosa collaborazione di persone, famiglie, imprese e professionisti. Un ringraziamento particolare alla famiglia Ventura e, in modo speciale, alla signora Maria Antonietta.

L’affresco realizzato in memoria del compianto Commendatore Don Franco Ventura rimarrà testimonianza preziosa del suo legame con questa terra. Grazie anche all’Amministrazione comunale, alle autorità civili e militari, alle Forze dell’Ordine, al mondo della scuola, al coro, ai catechisti e soprattutto ai giovani, futuro della comunità.

L’opera di abbellimento proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori contributi artistici già programmati, oltre all’organizzazione di un pellegrinaggio e gemellaggio con il Santuario della Madonna del Buon Consiglio di Genazzano. Una giornata conclusa in un clima di convivialità e amicizia: non un punto d’arrivo, ma un nuovo e vitale inizio per l’intera comunità di Falconara Albanese.