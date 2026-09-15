La rassegna promossa dall’Associazione “The Brass Collection” e patrocinata dal Comune di Cosenza si aprirà ufficialmente sabato 26 settembre alle ore 18 nella consueta cornice del Museo dei Brettii e degli Enotri, nel centro storico della città

Undici appuntamenti musicali, dal 26 settembre al 5 dicembre, al Museo dei Brettii e degli Enotri, e tutti, com’è tradizione, concentrati al sabato pomeriggio. Dagli autori romantici al belcanto italiano, dalle atmosfere di Spagna alla musica Latin-Jazz e Pop, dai progetti innovativi alle musiche “senza confini”, alle colonne sonore. 4 mesi all’insegna dei diversi generi musicali per diffondere cultura e, soprattutto, quelle emozioni che solo la musica è capace di suscitare e di dispensare a piene mani.

Si presenta ai nastri di partenza la XXVII edizione dell’Autunno Musicale, la Stagione Concertistica Internazionale di musica da camera promossa dall’Associazione “The Brass Collection” e patrocinata dal Comune di Cosenza, e che si aprirà ufficialmente sabato 26 settembre, alle ore 18,00, nella consueta cornice del Museo dei Brettii e degli Enotri, nel centro storico della città.

A tenere saldamente in mano il timone dell’Autunno Musicale è ancora una volta il maestro Luigi Santo che ne è direttore artistico e che anche quest’anno offre, al pubblico fidelizzato della manifestazione e a chi vi si accosterà per la prima volta, un ampio e diversificato panorama musicale di altissima qualità, caratterizzato da artisti di livello internazionale che si esibiranno in un contesto spaziale particolarmente indicato destinato ad una fruizione ulteriore, oltre quella abituale.

“Il Comune di Cosenza – sottolinea il Sindaco Franz Caruso – rinnova anche quest’anno il suo patrocinio all’Autunno Musicale, sulla scorta di un’esperienza e di un format oramai consolidati. La manifestazione, ben diretta dal maestro Luigi Santo, si appresta a tagliare il traguardo dei suoi 27 anni di attività nel corso dei quali si è ritagliata uno spazio sempre più importante divenendo appuntamento irrinunciabile e puntuale della stagione autunnale.

A questo si aggiunga – ha detto ancora Franz Caruso – la possibilità, per il pubblico cosentino, di assistere a concerti di assoluta qualità, di respiro internazionale e, grazie ai quali il pubblico potrà entrare in contatto con artisti particolarmente apprezzati e che diversamente non si avrebbe l’occasione di poter ascoltare”. Il primo appuntamento della nuova stagione dell’Autunno Musicale è fissato per sabato 26 settembre, alle ore 18,00, al Museo dei Brettii e degli Enotri. Di scena, il duo DIF, formato dal chitarrista e compositore Maurizio Di Fulvo e dalla cantante e chitarrista Stefania Di Fulvo.

Il loro repertorio spazia dal Latin-jazz al pop, alla musica classica. Eleganza formale, equilibrio tecnico-interpretativo e sound inconfondibile sono le caratteristiche predominanti nel duo DIF, ospite delle più importanti manifestazioni musicali. “Versatile ed eclettico, dal temperamento caldo e spontaneo, abile improvvisatore e raffinato arrangiatore”.

Così la critica ha definito Maurizio Di Fulvo cui viene anche riconosciuta la capacità di leggere e restituire con la medesima forza ed intensità linguaggi assolutamente diversi. Nonostante la sua giovane età, Stefania Di Fulvio ha già tenuto numerosi concerti esibendosi, da solista ed in diverse formazioni, in Italia, Spagna, Polonia, Norvegia, Repubblica Ceca, Romania e Stati Uniti d'America, compresa la Carnegie Hall di New York.