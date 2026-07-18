È partita da Bruxelles la presentazione internazionale di Lo stato di posa, il nuovo romanzo di Giulio Venneri pubblicato da Le Pecore Nere Editorial, casa editrice italo-argentina con sedi a Cosenza e Rosario.

L'esordio si è svolto negli spazi della libreria italiana Piola Libri, dove l'autore ha incontrato un pubblico numeroso e partecipe, raccontando la nascita del libro e il percorso che ha portato alla costruzione della storia e dei suoi protagonisti.

Al centro del romanzo c'è Gabriele Merisi, trentenne disilluso che, dopo anni trascorsi nell'Interpol, decide di abbandonare una carriera che non gli offre più certezze e ricominciare da Bruxelles, scegliendo come rifugio il quartiere delle Marolles. La capitale belga diventa così molto più di un semplice sfondo narrativo: è il luogo della trasformazione, dove il protagonista affronta il proprio passato e intraprende un percorso di riscoperta personale.

Nel corso dell'incontro si è discusso del noir come strumento capace di esplorare le zone più oscure dell'animo umano, ma anche del romanzo come racconto di formazione e rinascita. Lo stato di posa alterna infatti l'indagine investigativa a quella interiore, costruendo una narrazione in cui mistero, memoria e ricerca dell'identità si intrecciano costantemente.

Per Le Pecore Nere Editorial, la presentazione di Bruxelles rappresenta un passaggio significativo nella promozione di una narrativa capace di costruire dialoghi culturali tra l'Italia e l'Europa.

«Portare Lo stato di posa a Bruxelles – spiega l'editrice Maria Pina Iannuzzi – significa accompagnare il libro nel luogo che ne accoglie alcune delle suggestioni più profonde: una città europea, plurale e in continua trasformazione, capace di diventare essa stessa protagonista della narrazione».

Dopo il debutto internazionale, il tour di presentazioni proseguirà in Calabria. Ad agosto il romanzo sarà protagonista di nuovi incontri con i lettori al Riviera Book Fest di Belvedere Marittimo e a Lorica, proseguendo il percorso di un'opera che unisce le atmosfere del noir al racconto universale del cambiamento e della ricerca di sé.