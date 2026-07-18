Dal 1° agosto al 5 settembre un ricco programma di uscite guidate tra Cozzo Lillo, l'Oasi di Ariamacina, Pietra dell'Altare, Zingomarro e Colli Perilli. Percorsi adatti anche ai meno esperti, con cinque appuntamenti dedicati ai tramonti della Sila
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Camminare tra le pinete della Sila, raggiungere punti panoramici al calare del sole e scoprire alcuni degli angoli più suggestivi dell'altopiano. È il programma estivo proposto da Cammina Sila, che tra agosto e settembre organizza una serie di escursioni guidate aperte agli appassionati di trekking e a chi desidera avvicinarsi per la prima volta alla montagna.
Il calendario si divide in due proposte: i trekking per tutti, con percorsi prevalentemente di difficoltà T (turistica), e i suggestivi trekking al tramonto sul Cozzo Lillo, pensati per vivere la Sila nelle ore più affascinanti della giornata.
Per quanto riguarda i trekking per tutti, il programma prenderà il via sabato 1° agosto con l'escursione all'Oasi di Ariamacina, per poi proseguire martedì 4 agosto e sabato 8 agosto con il trekking a Pietra dell'Altare. L'Oasi di Ariamacina sarà nuovamente protagonista giovedì 6, mercoledì 12, martedì 18, giovedì 27 agosto e martedì 1° settembre.
Tra gli altri itinerari figurano il trekking a Zingomarro, in programma giovedì 13 agosto e venerdì 4 settembre, mentre venerdì 21 agosto è prevista l'escursione ai Colli Perilli, unico percorso classificato di difficoltà E (escursionistica). Il calendario comprende inoltre altre uscite a Pietra dell'Altare il venerdì 14 agosto, mercoledì 19 agosto, sabato 29 agosto e mercoledì 2 settembre.
Accanto a queste iniziative tornano anche i trekking al tramonto a Cozzo Lillo, uno degli appuntamenti più apprezzati dell'estate silana. Le escursioni, tutte di difficoltà T (turistica) ad eccezione dell'ultima, si svolgeranno sabato 1° agosto, sabato 8 agosto, lunedì 10 agosto e sabato 22 agosto. L'ultimo appuntamento è fissato per sabato 5 settembre, quando il percorso sarà di difficoltà E (escursionistica).
Gli organizzatori ricordano che il programma potrà subire modifiche in caso di condizioni meteorologiche avverse. Tutti coloro che avranno effettuato la prenotazione saranno tempestivamente informati di eventuali variazioni.
Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.camminasila.com