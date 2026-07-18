L'Arcomagno di San Nicola Arcella conquista un posto tra le eccellenze balneari italiane. La celebre baia dell'Alto Tirreno cosentino si è classificata all'ottavo posto nella graduatoria delle 30 spiagge più belle d'Italia elaborata dal portale turistico Holidu, che ha preso in esame le valutazioni e le recensioni pubblicate dagli utenti su Google Maps.

Un risultato che colloca uno dei luoghi simbolo della costa calabrese accanto a destinazioni tra le più rinomate del Paese, come la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa, Cala Mariolu e Tuerredda in Sardegna.

La Calabria è presente nella classifica con due località. Oltre all'Arcomagno, che entra nella top ten nazionale, figura anche la Spiaggia della Rotonda di Tropea, che occupa il ventesimo posto.

La graduatoria assume un significato particolare perché nasce direttamente dalle esperienze raccontate dai visitatori. Le recensioni online rappresentano infatti uno degli indicatori più immediati della qualità percepita dai turisti, premiando non solo la bellezza paesaggistica ma anche gli aspetti legati all'accoglienza, alla fruibilità e alla gestione del sito.

Negli ultimi anni l'Arcomagno ha registrato un costante incremento dei giudizi positivi. Le valutazioni evidenziano la qualità dell'ambiente naturale, ma anche la pulizia dell'area, l'organizzazione degli accessi e le misure adottate per tutelare un luogo tanto suggestivo quanto delicato sotto il profilo ambientale.

Il riconoscimento conferma anche una tendenza del turismo contemporaneo, sempre più orientato verso la sostenibilità e la valorizzazione dei patrimoni naturalistici. In questo contesto, la gestione dell'Arcomagno rappresenta una sfida quotidiana: garantire la possibilità di visitare uno dei luoghi più iconici della Calabria senza comprometterne l'equilibrio ambientale.

Per San Nicola Arcella e per l'intero Alto Tirreno cosentino, l'ingresso tra le dieci spiagge più apprezzate d'Italia rappresenta un'importante vetrina nazionale e un ulteriore riconoscimento del valore paesaggistico e turistico di uno dei tratti di costa più spettacolari della regione.