L'iniziativa, promossa dalla Regione Calabria e gestita dall'Ambito territoriale sociale, finanzia attività educative, sportive e ricreative. Grillo: «Un sostegno concreto alle famiglie e un'opportunità di inclusione»

Il Comune di Corigliano-Rossano, in qualità di ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, ha pubblicato l'avviso pubblico relativo a "La mia estate 2026", il programma promosso dalla Regione Calabria destinato a minori e giovani con disabilità.

L'iniziativa prevede l'assegnazione di voucher fino a 3.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare presso i soggetti accreditati per la partecipazione ad attività educative, ludico-ricreative, sportive e di socializzazione nel periodo estivo.

L'obiettivo della misura è favorire l'inclusione sociale, promuovere l'autonomia personale e offrire occasioni di crescita e partecipazione alla vita della comunità, sostenendo al tempo stesso le famiglie nell'accesso a servizi e percorsi educativi.

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità e le scadenze indicate nell'avviso pubblico. L'amministrazione invita le famiglie interessate a consultare la documentazione disponibile sul sito istituzionale del Comune, dove sono riportati requisiti di accesso, spese ammissibili, modalità di utilizzo dei voucher e procedure per la presentazione delle istanze.

«Con la pubblicazione dell'avviso – dichiara l'assessore alle Politiche sociali Marinella Grillo – diamo concreta attuazione a un'importante misura promossa dalla Regione Calabria. Si tratta di un'opportunità significativa per sostenere le famiglie e garantire ai minori e ai giovani con disabilità la possibilità di vivere un'estate ricca di esperienze educative, sportive e di socializzazione».

L'assessore sottolinea inoltre come «l'inclusione si realizzi attraverso servizi concreti e opportunità capaci di rispondere ai bisogni delle persone», invitando tutte le famiglie aventi diritto a presentare domanda entro i termini previsti.

L'avviso pubblico e la relativa modulistica sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Corigliano-Rossano.