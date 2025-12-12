Lo studioso cosentino Domenico Bilotti, professore di diritto canonico e diritto islamico, presso l'università Magna Graecia, parteciperà alla XXIII Conferenza Annuale di Studi giuridici presso l'Istituto di Atene (Athens Institute for Education and Research). E’ in programma per il luglio prossimo nella capitale greca.

Il docente calabrese è invitato a presentare uno studio inedito su tre grandi Autori della storia cittadina: Gioacchino da Fiore (1135-1202), Bernardino Telesio (1509-1588), Pasquale Rossi (1867-1905). I tre illustri pensatori diedero, ciascuno nella propria epoca, un apporto fondamentale alla qualificazione giuridica dei rapporti tra libertà di coscienza individuale e autonomie collettive.

L'abate Gioacchino si propose di superare la dicotomia fra azione e contemplazione; Telesio stabilì connessioni allora inedite tra autoconservazione e bene comune; il medico Rossi, pur su posizioni inizialmente positivistiche, elaborò una teoria antiautoritaria e pluralista dei movimenti collettivi.

Lo scopo della ricerca di Bilotti è perciò quello di dimostrare l'enorme apporto che i tre diedero alla scoperta e alla difesa delle libertà politiche e civili nella storia del diritto, sapendo andare anche contro le istituzioni convenzionali del loro tempo.

L'Athens Institute è un network internazionale della ricerca che quest'anno festeggia il trentennale dalla sua fondazione. La conferenza annuale sul diritto ne è uno degli eventi più noti e in essa sono complessivamente rappresentati studiose e studiosi di circa centoventi Paesi al mondo. A luglio, si aggiungeranno tre tessere pregiate di storia cosentina.