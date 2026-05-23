La poesia contemporanea arriva a Corigliano Rossano con la voce intensa e originale di Emanuela Botti, in arte Boem, protagonista dell’incontro “Tre libri, una voce”, in programma mercoledì 28 maggio, alle 18, alla Cittadella dei bambini e dei ragazzi.

L’appuntamento rientra nel progetto “Co.Ro. Città Narrante”, finanziato dal Cepell, ed è inserito nel calendario nazionale del Maggio dei Libri 2026, la campagna dedicata alla promozione della lettura come strumento di crescita culturale, partecipazione sociale e confronto civile.

Emanuela Botti ospite del Maggio dei Libri

Nata a Milano, dove vive, Emanuela Botti si definisce «donna di pianura, poeta che ascolta il mondo». Autrice di libri, libretti d’arte, aforismi, inediti e installazioni, porta nella sua scrittura una ricerca che attraversa la quotidianità, l’universo femminile, la violenza, l’eros, il lavoro, l’impegno civile, i sentimenti e la guerra.

La sua poesia tiene insieme fragilità e resistenza, dolore e speranza, scegliendo spesso di chiudere il verso con un’apertura luminosa. Definita «donna esclamativa, ossimoro in poesia», Boem testimonia la gioia del vivere in totalità, contrapponendola alla violenza che soffoca pensiero, libertà e parola.

Tre opere per raccontare una voce poetica

Nel corso dell’incontro, Emanuela Botti presenterà tre sue opere: “FemmeoB - una donna in poesia”, pubblicato nel 2022; “Immor(T)ale”, del 2021, con prefazione di Piero Marelli; e “Le fate ingorde”, del 2018, con prefazione di Elio Pecora.

Con lei dialogherà la giornalista Erminia Madeo, in un confronto aperto sui temi della scrittura, della memoria, dell’identità e della ricerca interiore. L’iniziativa offrirà così al pubblico l’occasione di entrare dentro un percorso poetico che non si limita alla dimensione letteraria, ma interroga anche il presente e le sue contraddizioni.

Corigliano Rossano città che promuove la lettura

L’appuntamento conferma il ruolo di Corigliano Rossano nel percorso nazionale del Maggio dei Libri e rafforza l’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione della lettura. Attraverso Co.Ro. Città Narrante, la città punta a costruire occasioni culturali capaci di mettere insieme bellezza, pensiero critico e partecipazione.

«Il nostro Maggio dei Libri continua a distinguersi per qualità e capacità di attrarre ospiti di rilievo nazionale – dichiara l’assessore alla Cultura, Giovanni Pistoia –. La presenza di una voce poetica intensa e originale come quella di Emanuela Botti rappresenta un’opportunità preziosa per la nostra comunità e conferma la volontà dell’Amministrazione di promuovere occasioni culturali di alto profilo, aperte al confronto ed alla riflessione su tematiche attuali e profonde».

Stasi: «La cultura deve lasciare un segno nelle coscienze»

A sottolineare il valore del cartellone è anche il sindaco Flavio Stasi, che richiama la qualità degli appuntamenti proposti alla città.

«Il cartellone di Co.Ro. Città Narrante e del Maggio dei Libri sta dimostrando, appuntamento dopo appuntamento, quanto sia alta la qualità culturale degli eventi che stiamo offrendo alla Città – afferma il Sindaco Flavio Stasi –. Abbiamo voluto costruire un programma capace di unire profondità, bellezza e pensiero critico, portando a Corigliano-Rossano personalità autorevoli del panorama culturale nazionale».

Per Stasi, la presenza della poetessa milanese rappresenta un ulteriore tassello di un percorso che punta a rendere la cultura esperienza viva e condivisa.

«La presenza della poetessa Emanuela Botti, con la sua scrittura intensa, coraggiosa e profondamente umana, impreziosisce ulteriormente questo percorso. Il senso del nostro Maggio dei Libri è fare della cultura un’esperienza capace di lasciare un segno nelle coscienze di ognuno di noi».