Sarà Corigliano-Rossano a ospitare la presentazione di “La Calabria del diritto”, il libro di Ettore Bruno che ricostruisce gli albori, sulla costa ionica calabrese, del modello giuridico continentale europeo. L’appuntamento è fissato per venerdì 10 aprile al ristorante Sant’Emilia, in un incontro che porterà al centro del dibattito il legame tra Calabria antica, diritto e civiltà europea.

Il volume si propone di raccontare il percorso storico attraverso cui, nella Calabria arcaica, presero forma le prime esperienze normative scritte e i primi accordi di respiro internazionale. Secondo l’impianto del libro, è proprio in questa fase che il diritto comincia ad assumere i caratteri della certezza, diventando uno strumento stabile per regolare la convivenza all’interno delle comunità urbane. Nello stesso processo, la giustizia si emancipa da una dimensione fondata su elementi celesti, mitologici o arbitrari, acquisendo invece un taglio più laico e definito.

La scelta di presentare il volume a Corigliano-Rossano richiama direttamente i luoghi in cui si consumò la grandezza di Sybaris, una delle antiche poleis della Magna Grecia considerate decisive nella formazione dei primi rudimenti della tradizione giuridica occidentale. Durante l’incontro si ripercorreranno infatti le tappe di questo sviluppo, con un focus sui territori della costa ionica calabrese che vengono indicati come centrali nella nascita della civiltà giuridica continentale.

Insieme all’autore interverranno gli avvocati Corrado Minnicelli e Michele Spagnuolo, chiamati a ragionare sui primordi della cultura giuridica europea tra Locroi e Sybaris. Quest’ultima viene ricondotta al territorio compreso oggi tra Corigliano-Rossano e Marina di Sibari, cioè a un’area che il libro considera cruciale per comprendere l’evoluzione delle prime forme di regolazione pubblica e giudiziaria.

Tra i temi annunciati ci saranno il Brevetto di Sibari, il modello normativo elaborato da Zaleuco di Locri, la vicenda di un personaggio nato in Sibaritide e destinato poi a imporsi fino a Roma come una delle figure più illustri della storia, e ancora il modo in cui nell’antica Sibari si discuteva di interpretazione delle leggi all’interno dei grandi palazzi cittadini.

L’incontro si propone così come un appuntamento culturale rivolto a chi vuole approfondire il rapporto tra Calabria, storia e diritto, in una prospettiva che unisce memoria del territorio e radici della tradizione giuridica europea. La presentazione di “La Calabria del diritto” è in programma venerdì 10 aprile presso il ristorante Sant’Emilia di Corigliano-Rossano.