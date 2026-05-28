La nomina di Federico Belvedere a vicepresidente della Provincia di Cosenza viene accolta con soddisfazione da Italia del Meridione. A intervenire è Annalisa Alfano, segretaria provinciale del movimento, che legge la scelta del presidente Biagio Faragalli come il riconoscimento di un percorso politico radicato nei territori e costruito attraverso il progetto “Ad Maiora”.

Per Alfano, l’incarico affidato a Belvedere non rappresenta soltanto una valorizzazione personale, ma anche un segnale politico rivolto alle forze territoriali che hanno contribuito alla costruzione dell’attuale equilibrio provinciale.

Alfano: «Una scelta di grande valore politico e istituzionale»

La segretaria provinciale di Italia del Meridione esprime apprezzamento per la decisione assunta alla Provincia di Cosenza.

«Esprimo, a nome mio personale e dell’intera comunità politica di Italia del Meridione della provincia di Cosenza, profonda soddisfazione per la nomina di Federico Belvedere a Vicepresidente della Provincia di Cosenza».

Secondo Alfano, si tratta di un passaggio che premia non solo le qualità amministrative e politiche di Belvedere, ma anche il lavoro portato avanti dal movimento sul territorio.

«Si tratta di una scelta di grande valore politico e istituzionale, che riconosce non soltanto le qualità amministrative, umane e politiche di Federico Belvedere, ma anche il percorso di credibilità, radicamento e coerenza costruito da Italia del Meridione sui territori».

Il ruolo del progetto “Ad Maiora”

Alfano collega la nomina di Belvedere al percorso politico nato con “Ad Maiora”, la lista nella quale il neo vicepresidente è stato candidato. Un progetto costruito, spiega, attraverso il dialogo tra Fratelli d’Italia, Italia del Meridione e Lega.

«Questo importante risultato affonda le sue radici nel progetto “Ad Maiora”, la lista nella quale Federico Belvedere è stato candidato, nata da un dialogo politico serio e da una sinergia concreta tra Fratelli d’Italia, Italia del Meridione e Lega, forze politiche che hanno saputo costruire un percorso comune con responsabilità, equilibrio e visione».

Per la segretaria provinciale, l’esperienza dimostra che l’unità tra partiti e movimenti radicati nei territori può contribuire alla formazione di una classe dirigente credibile.

Il ringraziamento al presidente Faragalli

Nel messaggio di Alfano c’è anche un ringraziamento al presidente della Provincia, Biagio Faragalli, al quale viene riconosciuta la capacità di valorizzare competenze e forze politiche territoriali.

«La decisione del Presidente Biagio Faragalli testimonia attenzione, equilibrio e capacità di interpretare una fase politica nella quale diventa fondamentale valorizzare competenze autentiche, amministratori capaci e forze politiche che quotidianamente operano a stretto contatto con le comunità locali, con uno sguardo concreto rivolto al futuro e una rinnovata fiducia nelle giovani generazioni».

Per Italia del Meridione, la nomina rappresenta anche il riconoscimento di un ruolo politico dentro il governo provinciale.

«Un sentito ringraziamento va al Presidente Faragalli per avere riconosciuto a Italia del Meridione un ruolo politico importante all’interno del governo provinciale».

Le congratulazioni a Federico Belvedere

Alfano rivolge poi le congratulazioni a Federico Belvedere, definendo la sua nomina motivo di orgoglio per la segreteria provinciale del movimento.

«A Federico Belvedere rivolgo le più sincere congratulazioni per questo prestigioso incarico. La sua nomina rappresenta motivo di orgoglio per tutta la segreteria provinciale di Italia del Meridione».

La segretaria provinciale si dice convinta che Belvedere saprà interpretare il nuovo ruolo con senso istituzionale e attenzione ai territori.

«Sono certa che saprà svolgere il ruolo di Vicepresidente con senso delle istituzioni, concretezza amministrativa e quella visione territoriale che da sempre contraddistingue il suo impegno politico».

Italia del Meridione guarda allo sviluppo della provincia

La nota si chiude con l’impegno di Italia del Meridione a sostenere i percorsi amministrativi orientati allo sviluppo della provincia di Cosenza, alla tutela dei territori e al rafforzamento dei servizi.

«Italia del Meridione continuerà, con spirito costruttivo e responsabilità, a sostenere ogni percorso amministrativo orientato allo sviluppo della provincia di Cosenza, alla tutela dei territori, al rafforzamento dei servizi e alla difesa delle istanze del Sud».

Per Alfano, la nomina di Belvedere indica una direzione politica precisa: valorizzare merito, presenza nei territori e nuova classe dirigente.

«La politica torna credibile quando premia il merito, il lavoro, la presenza costante sui territori e il coraggio di investire in una nuova classe dirigente. Questa nomina va esattamente in quella direzione».