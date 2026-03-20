La scomparsa di Francesca Marchese colpisce profondamente il mondo culturale cosentino e calabrese. A esprimere il cordoglio della città è stato il sindaco Franz Caruso, che ha affidato a una nota il proprio messaggio di vicinanza, ricordando il profilo umano e artistico di una donna che ha lasciato un segno forte nella vita culturale del territorio.

«A nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale, esprimo profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Francesca Marchese, figura di straordinario rilievo nel panorama culturale cittadino e calabrese», ha affermato il primo cittadino appena appresa la notizia.

Il ricordo di una protagonista della cultura

Nel suo messaggio, Franz Caruso ha tratteggiato il profilo di Francesca Marchese come quello di una personalità intensa, creativa e instancabile. «Donna vulcanica ed eclettica, Francesca Marchese ha saputo distinguersi come attrice, regista e instancabile organizzatrice di eventi, contribuendo con passione, talento e visione allo sviluppo e alla diffusione della cultura in tutte le sue forme, con particolare attenzione al cinema e al teatro», ha sottolineato il sindaco.

Parole che restituiscono il senso di una presenza viva e riconoscibile, capace di coniugare espressione artistica e impegno organizzativo, sempre con uno sguardo rivolto alla crescita culturale della comunità.

«Un segno indelebile nella vita artistica e sociale»

Il sindaco ha poi insistito sul tratto umano e creativo che ha caratterizzato il percorso di Francesca Marchese. «La sua personalità forte e creativa, unita a una fantasia inesauribile, ha lasciato un segno indelebile nella vita artistica e sociale della nostra comunità», ha dichiarato.

Nel ricordo di Caruso emerge così non solo la professionista, ma anche la donna capace di incidere nella dimensione pubblica della città, diventando un punto di riferimento per iniziative, relazioni e progetti culturali.

Il ricordo personale di Franz Caruso

Nel messaggio trova spazio anche un ricordo diretto del sindaco, che ha rievocato il loro incontro durante le riprese del film “La versione di Giuda” di Giulio Base, girato al Castello Svevo. «Ho avuto personalmente il piacere di conoscerla durante le riprese del film “La versione di Giuda” di Giulio Base, girato presso il Castello Svevo, e ne conservo un ricordo vivo e commosso», ha detto Franz Caruso.