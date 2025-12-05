La Calabria Film Commission volta pagina con la nomina di Giampaolo Calabrese, originario di Cosenza, alla direzione della Fondazione. La designazione, ufficializzata dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto attraverso un decreto, arriva al termine della procedura avviata con il bando pubblico del Dipartimento Turismo dopo le dimissioni dell’ex direttore Luciano Vigna. Una selezione che ha scandito il percorso istituzionale, restituendo trasparenza e un profilo tecnico coerente con le esigenze dell’ente.

Il curriculum di Calabrese è stato ritenuto particolarmente idoneo a guidare la struttura. Nel decreto firmato da Occhiuto si sottolinea come emerga una consolidata esperienza nella gestione di sistemi organizzativi complessi e una spiccata capacità relazionale maturata negli incarichi svolti in ambiti differenti.

La valutazione rimarca inoltre la sua attitudine all’innovazione manageriale e alla gestione coordinata delle risorse, umane e finanziarie, competenze considerate strategiche per una Film Commission che punta a rafforzare la propria presenza nel panorama nazionale e internazionale delle produzioni audiovisive.