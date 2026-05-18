Dal 22 al 24 maggio al Museo dei Brettii e degli Enotri tre giorni tra libri, teatro, musica e poesia nel segno di Dario Fo, dell’utopia e della libertà di pensiero
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Non un semplice festival letterario, ma un manifesto culturale contro l’appiattimento del pensiero. Torna a Cosenza il Reading – Festival della Lettura “Giullari e Utopie”.
Dal 22 al 24 maggio il Museo dei Brettii e degli Enotri ospiterà tre giornate dedicate alla letteratura, al teatro, alla musica e alla parola come strumento di resistenza culturale.
L’edizione 2026 sarà dedicata alla memoria di Francesca Marchese, regista, attrice, drammaturga e casting manager prematuramente scomparsa il 19 marzo scorso. Gli organizzatori spiegano che “Giullari e Utopie” non nasce come un semplice sottotitolo, ma come una vera visione del presente. Una riflessione maturata osservando una società sempre più schiacciata dall’omologazione e dalla semplificazione estrema dei conflitti, delle idee e perfino della bellezza.
Da qui il richiamo ai “giullari”, figure storicamente capaci di sfidare il potere attraverso l’ironia, il dissenso e il racconto. Un riferimento che attraversa idealmente la figura di Dario Fo, di cui ricorrono il centenario della nascita e il decennale della morte. Nobel per la Letteratura, Fo viene evocato come simbolo di una parola capace di stare dalla parte degli oppressi e di smascherare il potere attraverso la satira e il teatro popolare.
Nel cuore della riflessione anche la figura di Francesco d'Assisi, definito dagli organizzatori “giullare di Dio”, interprete di una comunicazione radicale e profondamente umana.
L’obiettivo del festival sarà dunque quello di riportare al centro libri, autori e storie capaci di aprire spazi di immaginazione e spirito critico. Un invito, come ricordava Eduardo Galeano parlando dell’utopia, “a continuare a camminare”.
IL PROGRAMMA COMPLETO
22 MAGGIO
Ore 9.30
Letture Animate di cavalieri mostri e folletti
Leggende e classici della letteratura raccontati attraverso il teatro delle ombre e il riciclo creativo della carta con Emergenti Visioni Centro studi di sociologia teatrale per le classi della scuola secondaria di primo grado
Ore 17.00
Apertura X Edizione del Reading festival della lettura
Ore 17.30
Paolino Gullo (1846-1906)
di Antonella Bongarzoni, Alessio Patalocco, Antonella Salatino
Luigi Pellegrini Editore, a cura della Biblioteca Casa Museo Gullo
Reading con l’attrice Giovanna Chiara Pasini
Una tenebra azzurra
di Gianluca Veltri
Ferrari Editore
Reading dell’autore
Ore 19.30
Accabadora di Michela Murgia
L’ultima madre Concerto Narrativo
Elisa Zedda voce e giocattoli sonori
Andrea Congia chitarra classica e synth
Produzione Casa di Suoni e Racconti
Aperitivo con gli autori a cura degli iscritti dell’Università della Terza Età Ilde Turco Dodaro
23 MAGGIO
Ore 9.30
Antologia del sogno perduto
a cura del Reading Club dei lettori,con la partecipazione di altri gruppi di lettura
Ore 17.00
Poesie da sotto al materasso
di Maria Canino
Edizioni LA GRU
Reading poetico con musiche di Vincenzo Maria Campolongo
Ore 18.00
Io e Arlecchino
di Patrizia Fulciniti e Cielo Pessione
Dialogo informale tra ricordi, pagine e canzoni
con Patrizia Fulciniti e Mario Pirovano
Con la gentile partecipazione del Menestrello UnSaccoBello
dell’attore e musicista Ludovico Guido
Ore 20.00
Il santo giullare Francesco
di Dario Fo e Franca Rame
con l’attore Mario Pirovano
Questo spettacolo è inserito nelle Celebrazioni per i Cento anni di Dario Fo, promosse dalla Fondazione Fo Rame
Lo spettacolo rientra nel programma Notte europea dei Musei 2026.
I visitatori potranno accedere al museo al costo simbolico di 1 euro.
Aperitivo con gli autori a cura degli iscritti dell’Università della Terza Età Ilde Turco Dodaro
24 MAGGIO
Ore 10.30
Workshop Il Corpo questo sconosciuto!
con Mario Pirovano
Ore 18.00
Dove canta il cuculo
di Gioacchino Criaco
Edizioni PIEMME
Reading con l’attore Carlo Gallo
Ore 19.00
Il Ghiaccio e il lupo
di Salvatore Franco
Edizioni Beroe
Reading con l’attrice Giovanna Chiara Pasini
voce e chitarra dell’autore
Ore 20.00
De André diversi in versi
riferimenti letterari nelle canzoni di Faber
Gaspare Tancredi voce e chitarra
Giuseppe Scarpelli pianoforte
Aperitivo con gli autori a cura degli iscritti dell’Università della Terza Età Ilde Turco Dodaro
Visione del video realizzato grazie al progetto regionale Argento Vivo
girato nei comuni di Casali del Manco e Spezzano della Sila in modalità virtuale e immersiva a 360 gradi con l’utilizzo di visori di ultima generazione.