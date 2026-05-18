Dal 22 al 24 maggio al Museo dei Brettii e degli Enotri tre giorni tra libri, teatro, musica e poesia nel segno di Dario Fo, dell’utopia e della libertà di pensiero

Non un semplice festival letterario, ma un manifesto culturale contro l’appiattimento del pensiero. Torna a Cosenza il Reading – Festival della Lettura “Giullari e Utopie”.

Dal 22 al 24 maggio il Museo dei Brettii e degli Enotri ospiterà tre giornate dedicate alla letteratura, al teatro, alla musica e alla parola come strumento di resistenza culturale.

L’edizione 2026 sarà dedicata alla memoria di Francesca Marchese, regista, attrice, drammaturga e casting manager prematuramente scomparsa il 19 marzo scorso. Gli organizzatori spiegano che “Giullari e Utopie” non nasce come un semplice sottotitolo, ma come una vera visione del presente. Una riflessione maturata osservando una società sempre più schiacciata dall’omologazione e dalla semplificazione estrema dei conflitti, delle idee e perfino della bellezza.

Da qui il richiamo ai “giullari”, figure storicamente capaci di sfidare il potere attraverso l’ironia, il dissenso e il racconto. Un riferimento che attraversa idealmente la figura di Dario Fo, di cui ricorrono il centenario della nascita e il decennale della morte. Nobel per la Letteratura, Fo viene evocato come simbolo di una parola capace di stare dalla parte degli oppressi e di smascherare il potere attraverso la satira e il teatro popolare.

Nel cuore della riflessione anche la figura di Francesco d'Assisi, definito dagli organizzatori “giullare di Dio”, interprete di una comunicazione radicale e profondamente umana.

L’obiettivo del festival sarà dunque quello di riportare al centro libri, autori e storie capaci di aprire spazi di immaginazione e spirito critico. Un invito, come ricordava Eduardo Galeano parlando dell’utopia, “a continuare a camminare”.

IL PROGRAMMA COMPLETO

22 MAGGIO

Ore 9.30

Letture Animate di cavalieri mostri e folletti

Leggende e classici della letteratura raccontati attraverso il teatro delle ombre e il riciclo creativo della carta con Emergenti Visioni Centro studi di sociologia teatrale per le classi della scuola secondaria di primo grado

Ore 17.00

Apertura X Edizione del Reading festival della lettura

Ore 17.30

Paolino Gullo (1846-1906)

di Antonella Bongarzoni, Alessio Patalocco, Antonella Salatino

Luigi Pellegrini Editore, a cura della Biblioteca Casa Museo Gullo

Reading con l’attrice Giovanna Chiara Pasini

Una tenebra azzurra

di Gianluca Veltri

Ferrari Editore

Reading dell’autore

Ore 19.30

Accabadora di Michela Murgia

L’ultima madre Concerto Narrativo

Elisa Zedda voce e giocattoli sonori

Andrea Congia chitarra classica e synth

Produzione Casa di Suoni e Racconti

Aperitivo con gli autori a cura degli iscritti dell’Università della Terza Età Ilde Turco Dodaro

23 MAGGIO

Ore 9.30

Antologia del sogno perduto

a cura del Reading Club dei lettori,con la partecipazione di altri gruppi di lettura

Ore 17.00

Poesie da sotto al materasso

di Maria Canino

Edizioni LA GRU

Reading poetico con musiche di Vincenzo Maria Campolongo

Ore 18.00

Io e Arlecchino

di Patrizia Fulciniti e Cielo Pessione

Dialogo informale tra ricordi, pagine e canzoni

con Patrizia Fulciniti e Mario Pirovano

Con la gentile partecipazione del Menestrello UnSaccoBello

dell’attore e musicista Ludovico Guido

Ore 20.00

Il santo giullare Francesco

di Dario Fo e Franca Rame

con l’attore Mario Pirovano

Questo spettacolo è inserito nelle Celebrazioni per i Cento anni di Dario Fo, promosse dalla Fondazione Fo Rame

Lo spettacolo rientra nel programma Notte europea dei Musei 2026.

I visitatori potranno accedere al museo al costo simbolico di 1 euro.

Aperitivo con gli autori a cura degli iscritti dell’Università della Terza Età Ilde Turco Dodaro

24 MAGGIO

Ore 10.30

Workshop Il Corpo questo sconosciuto!

con Mario Pirovano

Ore 18.00

Dove canta il cuculo

di Gioacchino Criaco

Edizioni PIEMME

Reading con l’attore Carlo Gallo

Ore 19.00

Il Ghiaccio e il lupo

di Salvatore Franco

Edizioni Beroe

Reading con l’attrice Giovanna Chiara Pasini

voce e chitarra dell’autore

Ore 20.00

De André diversi in versi

riferimenti letterari nelle canzoni di Faber

Gaspare Tancredi voce e chitarra

Giuseppe Scarpelli pianoforte

Aperitivo con gli autori a cura degli iscritti dell’Università della Terza Età Ilde Turco Dodaro

Visione del video realizzato grazie al progetto regionale Argento Vivo

girato nei comuni di Casali del Manco e Spezzano della Sila in modalità virtuale e immersiva a 360 gradi con l’utilizzo di visori di ultima generazione.