La rappresentazione si terrà martedì 31 marzo alle 20.30 per le vie del centro storico, grazie all’organizzazione dei tanti volontari che da undici anni tengono viva la tradizione pasquale
Tutti gli articoli di Cultura
PHOTO
Dopo il grande coinvolgimento delle passate edizioni, la comunità di Grisolia si prepara a rivivere uno dei momenti più significativi della tradizione pasquale: la rappresentazione della Passione Vivente, che si terrà giorno martedì 31 marzo 2026 alle ore 20:30, con partenza da Piazza Sant’Antonio per le vie del centro storico.
Una tradizione che unisce
L’evento, organizzato da un gruppo di ragazzi che da undici anni si offrono volontari. Vedrà la partecipazione di numerosi cittadini e paesi limitrofi che interpreteranno i momenti più intensi della Passione di Cristo, accompagnando il pubblico in un percorso suggestivo tra fede, storia e tradizione.
Numerosi partecipanti
La rappresentazione coinvolgerà figuranti, scenografie e costumi che ricreeranno le ultime ore della vita di Gesù, dalla condanna fino alla crocifissione, offrendo alla comunità un momento di riflessione e partecipazione in vista della Pasqua.
L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e rappresenta un importante momento di aggregazione per il territorio, capace ogni anno di richiamare numerosi spettatori.