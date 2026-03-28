La Libreria Ubik di Cosenza ospita la presentazione di Il labirinto del Mostro di Firenze, primo titolo della collana Le notti della Repubblica di Mimesis Edizioni, dedicata ai grandi misteri irrisolti della storia italiana. Diciassette anni di omicidi, più di cinquanta di indagini: il caso del Mostro di Firenze continua a essere un enigma che inquieta e intriga.

Un volume imponente - oltre seicento pagine - che affronta il caso criminale più controverso d'Italia da una prospettiva inedita e collettiva: storici, scienziati, giuristi, inquirenti e ricercatori indipendenti si uniscono per affrontare le questioni ancora insolute. Ben diciotto autrici e autori - tra cui magistrati, investigatori che hanno partecipato direttamente alle indagini, esperti forensi e ricercatori indipendenti - hanno contribuito a costruire un mosaico di grande completezza, che riesce a dare conto non solo degli aspetti criminali, ma anche del contesto sociale, politico e culturale dell'epoca. Il risultato è un libro che non si limita a ricostruire i fatti, ma prova a rispondere alle domande che i processi non hanno mai chiuso del tutto: ci sono segreti nascosti nelle indagini di Perugia?

È davvero possibile, con le tecnologie attuali e attraverso analisi genetiche mai tentate prima, scoprire pezzi mancanti di verità? Il volume è introdotto dalla prefazione di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report (Rai 3), da sempre impegnato nell'inchiesta sui misteri d'Italia, ed è realizzato con la supervisione di Stefania Ascari, parlamentare da anni attenta ai temi della giustizia e della memoria civile. All'incontro intervengono i curatori del volume: Lorenzo Iovino, Daniele Piccione, Roberto Taddeo. L'evento offrirà al pubblico l'occasione di confrontarsi direttamente con i curatori in un dialogo aperto tra memoria, giustizia e ricerca della verità.