Un museo multimediale unico nel proprio genere. Un omaggio al Santo Patrono della Calabria. Una struttura culturale e religiosa di alto livello che proporrà l’immagine, oltre che la storia, di San Francesco, dal cuore della città, al mondo intero. Si terrà Domenica 7 Dicembre, alle ore 18:00 l'inaugurazione del Museo Multimediale San Francesco di Paola in Corso Garibaldi.

Tante le peculiarità del Museo. Grazie al sistema multimediale i visitatori potranno persino interagire con la vita ed i miracoli del Santo e vivere con maggiore ed intensa partecipazione la figura di Francesco da Paola. Accanto alla sezione dedicata alle Reliquie ed all’ordine dei Minimi, fondato da San Francesco, due sale dedicate al patronato di Calabria ed a quello di Sicilia. E poi spazi dedicati alla Beatificazione ed alla Canonizzazione d Francesco, al Patronato della Gente di Mare e naturalmente al Santuario così come era e come è oggi. Ed infine, come in un qualsiasi altro museo, librerie e finanche una Sala Convegni.

Una struttura moderna, interattiva, accattivante che coniuga innovazione, storia e devozione in un magico tutt'uno. Particolari e contenuti sono frutto della costante ricerca dell'Avvocato Renato Mannarino al quale va il ringraziamento da parte di tutta l'Amministrazione Comunale. Appuntamento quindi a Domenica 7 Dicembre, alle ore 18:00, a Paola in Corso Garibaldi.