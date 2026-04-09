A Cosenza un imperdibile incontro su due importanti protagonisti del Novecento e sul ruolo civile della scrittura

Un’occasione per rileggere la storia attraverso la letteratura e interrogarsi sul ruolo degli intellettuali nei momenti più bui del Paese. Si terrà nell’ambito del festival “Resistenze”, promosso dall’ANPI Cosenza insieme al Circolo “Gullo-Mazzotta” di Rifondazione Comunista (area urbana Cosenza), l’incontro dal titolo “L’antifascismo degli scrittori calabresi. Da Mario La Cava a Saverio Strati”.

Al centro dell’iniziativa, il contributo di due figure fondamentali della letteratura meridionale del Novecento, Mario La Cava e Saverio Strati, autori che hanno saputo tradurre nella scrittura una riflessione profonda sulle dinamiche del potere, sulle disuguaglianze e sulle derive autoritarie.

A confrontarsi sul tema saranno Marco Gatto, docente dell’Università della Calabria, Maria Teresa Gigliotti, dottoranda dello stesso ateneo, e Domenico Passarelli, docente nei licei classici.

L’incontro si propone come uno spazio di discussione sul legame tra produzione letteraria e impegno civile, mettendo in luce come la narrativa possa diventare strumento di resistenza culturale e consapevolezza critica.

L’invito è aperto a cittadini, studenti, associazioni e realtà del territorio interessate a un momento di confronto partecipato.