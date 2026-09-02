Tutto pronto a Lattarico per la ventunesima edizione del Festival dell’Organetto, l’atteso appuntamento che trasformerà il borgo cosentino in un palcoscenico a cielo aperto. Tra vicoli stretti, arte, antiche cantine e nuove contaminazioni musicali, le giornate offriranno un ricco programma di spettacoli a ingresso gratuito, celebrando la tradizione e la cultura popolare.

Il cartellone si apre con una grande novità: mercoledì 2 settembre, a partire dalle ore 20:00 nel Centro Storico, si terrà l'Anteprima Festival. Una serata speciale dedicata alle performance itineranti degli Artisti di Strada, che porteranno musica, magia e spettacolo per grandi e piccoli tra i vicoli più suggestivi del borgo.

Il festival entrerà nel vivo nel weekend:

Venerdì 4 settembre: alle ore 21:00 in Piazza del Popolo apertura con la performance "Tra Radici e Futuro" di Antonio Grosso - Organetto d'Autore, seguita alle 21:30 dallo spettacolo teatrale "La Prova del Nove" con Maurizio Casagrande, un viaggio tra comicità, musica e teatro.

Maurizio Casagrande è uno dei volti più amati e stimati del teatro e del cinema italiano, celebre per la sua straordinaria verve comica e i tempi teatrali perfetti. Attore, regista e sceneggiatore napoletano, ha legato gran parte del suo percorso artistico allo storico sodalizio con Vincenzo Salemme, firmando commedie indimenticabili sia sul palcoscenico che sul grande schermo.

Sabato 5 settembre: sarà la volta della Festa dei Ciddrari, il raduno itinerante di gruppi folk e organettisti che, dalle 19:30 da Piazza del Popolo, animerà il centro storico tra musica popolare, vino e i sapori tipici del territorio. La serata vedrà le esibizioni e parate itineranti di importanti realtà della tradizione calabrese: gli Zampognari di Laino, il gruppo All'uso antico, i Ritmi del Sellaro (Cerchiara) e i Pascolo Abusivo (Alessandria del Carretto).

La serata culminerà alle 22:00 con la band di Ciccio Nucera, polistrumentista e cantautore calabrese, considerato uno dei massimi esponenti e ambasciatori della musica popolare grecanica e della tarantella nel mondo. Re dell'organetto e della tamburellata, Nucera ha rivoluzionato la musica etnica della sua terra unendo le sonorità tradizionali aspromontane a ritmi moderni e travolgenti, capaci di far ballare intere piazze e generazioni.

Domenica 6 settembre: la giornata conclusiva vedrà protagonista, alle ore 21:30 presso il Piazzale antistante la Villetta Comunale, lo show Dance Tarantella, uno spettacolo innovativo che fonde la musica popolare e le sonorità calabresi con i ritmi della musica Dance elettronica.

Il festival è un progetto finanziato a valere su POC 2014 - 2020 Azione 6.8.3 Avviso Pubblico "Eventi Straordinari: la Calabria che incanta", la direzione artistica è di Pietro Pietramala per la progettazione di Piano B.

«Se un Festival taglia il traguardo della ventunesima edizione — spiega il sindaco Antonella Blandi —, significa che ormai è uno degli appuntamenti identitari più importanti non solo per la nostra comunità, ma per l'intero territorio regionale. Quest'anno abbiamo voluto inaugurare la manifestazione in anticipo con una speciale anteprima nel centro storico, portando lo spettacolo degli artisti di strada tra le famiglie e i bambini. Lattarico è una comunità che sa accogliere ed è pronta al meglio per questa nuova edizione. Il centro storico con le sue antiche cantine, e i suoi vicoli così caratteristici che continuiamo a valorizzare, sono l'esperienza stessa di questo Festival di tradizione. I momenti di teatro, la tradizione folk e le nuove contaminazioni musicali sono un invito a raggiungerci, a vivere insieme la bellezza della nostra terra».



