Questo pomeriggio al Palapulerà lo scrimmage che consentirà a coach Gianpaolo Ambrico di valutare il nuovo roster biancorosso
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La Bim Bum Basket Rende disputa questo pomeriggio il primo test della nuova stagione. La formazione biancorossa scenderà sul parquet del Palapulerà per affrontare in amichevole i padroni di casa del Basket Academy Catanzaro.
Lo scrimmage rappresenta il primo appuntamento sul campo per la squadra allenata da coach Gianpaolo Ambrico durante l’attuale fase di preparazione.
Le prime verifiche sul nuovo roster
La partita consentirà allo staff tecnico di raccogliere le prime indicazioni sul nuovo organico allestito dalla società.
L’amichevole servirà inoltre a valutare gli aspetti tecnici e tattici, i carichi di lavoro sostenuti durante la preparazione e il livello di affiatamento raggiunto dal gruppo.