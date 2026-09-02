Il 5 e 6 settembre attività diffuse dalle 16 alle 23 tra Piazza Steri, Largo Madre Isabella de Rosis, Piazza Toscano Mandatoriccio e i vicoli

Sabato 5 e domenica 6 settembre il centro storico di Rossano ospiterà Giocorò – Festival del Gioco e della Fantasia. Le attività si svolgeranno dalle 16 alle 23 in diversi spazi del borgo antico.

La manifestazione è ideata e organizzata dall’Associazione ludica Hydra, con il patrocinio del Comune di Corigliano-Rossano, ed è inserita nel programma estivo dell’amministrazione comunale.

Giochi, laboratori, spettacoli e ambientazioni saranno distribuiti tra Piazza Steri, Largo Madre Isabella de Rosis, Piazza Toscano Mandatoriccio, Via Prigioni e i vicoli del centro storico.

Giochi di squadra, ruolo e rievocazioni

Il programma comprende sfide a squadre con giochi di abilità in legno nell’Area Palio, calcio balilla umano, giochi della tradizione, giochi da tavolo e di ruolo, attività Larp, rievocazioni medievali, caccia al tesoro, arene Beyblade e costruzioni LEGO Duplo.

L’Area Palio sarà attiva sabato dalle 16 alle 23. Domenica resterà aperta dalle 16 alle 20 e ospiterà anche il torneo. Il calcio balilla umano sarà disponibile in entrambe le giornate, mentre i giochi della tradizione sono programmati domenica dalle 16.30 alle 20.30.

L’area dedicata ai giochi da tavolo, curata da Il Puzzillo del Sud, sarà operativa sabato e domenica dalle 16 alle 23. Il collettivo Janara presenterà i giochi di ruolo, mentre EDUR GRV curerà le avventure e i duelli nell’area Larp.

In entrambe le giornate si svolgerà anche una rievocazione con caccia al tesoro ispirata ai Templari. I partecipanti potranno inoltre farsi fotografare da Matteo Rago e ricevere una stampa come ricordo della manifestazione.

Sabato alle 20.30 è prevista la presentazione del libro “L’Ascesa di Caos” di E. Scarpelli.

Laboratori, teatro e burattini

Il laboratorio di punto croce curato da Sorella Gaia si terrà sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 16 alle 17.30.

Sabato, dalle 16 alle 20, Francesca Romanelli guiderà l’attività dedicata alla decorazione e alla personalizzazione di un ferro di cavallo. Dalle 17 alle 20 si svolgerà invece il laboratorio String Mandala, dedicato alla realizzazione di composizioni con fili colorati.

Il teatro interattivo dell’associazione Ruskia sarà proposto in entrambe le giornate, dalle 18.30 alle 22.

Domenica, dalle 16.30 alle 19, Angela Sancono curerà il laboratorio di illustrazione durante il quale ogni partecipante potrà creare il proprio personaggio. Dalle 18 alle 20 il maestro Angelo Gallo guiderà il laboratorio per la creazione delle marionette. Alle 21 è in programma lo spettacolo di burattini del Teatro della Libellula.

Per alcuni laboratori i posti sono limitati ed è richiesta l’iscrizione preventiva.

Le attività per bambini e famiglie

Sabato, dalle 16.30 alle 20.30, si svolgerà “Cavaliere per un giorno”, esperienza ispirata al mondo medievale.

Domenica, dalle 16.30 alle 19.30, sarà invece proposta la Corsa della Rotoballa, una sfida a coppie contro il tempo.

Per i bambini saranno disponibili oltre duemila pezzi LEGO Duplo destinati alle costruzioni. Le arene Beyblade ospiteranno sfide durante entrambe le giornate.

L’area dedicata al cibo

Dalle 18 alle 23, sia sabato sia domenica, sarà attiva anche l’area food. Le proposte saranno curate da Le Jardin, dalle cuoche di Voci in Coro, da Fattoria Biò e dalla famiglia Lavecchia, rispettivamente con proprie preparazioni, polpette, panini, pizze e prodotti di rosticceria.

Giocorò è rivolto a bambini, ragazzi, famiglie, appassionati e visitatori. Le attività saranno distribuite tra piazze, strade e vicoli, creando un percorso nel centro storico di Rossano.

Le informazioni sul programma e le iscrizioni ai laboratori con prenotazione sono disponibili sulla pagina Instagram “gioco_ro – Giocorò Festival”.