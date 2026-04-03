Acquisite con i fondi del 5x1000 opere di Telesio e Campanella per la Biblioteca camerale

Libri rari e opere filosofiche di grande valore entrano a far parte del patrimonio della Biblioteca della Camera di commercio di Cosenza, che rafforza così il proprio impegno nella tutela e nella valorizzazione della cultura e della tradizione filosofica italiana.

Grazie alle risorse provenienti dal 5x1000, l’Ente ha acquisito volumi di straordinaria importanza storica. Tra le opere più rilevanti figura una rarissima prima edizione del De Rerum Natura di Bernardino Telesio, filosofo cosentino tra i più importanti del Rinascimento. A queste si aggiungono alcune prestigiose opere di Tommaso Campanella, tra cui una copia originale dell’Atheismus triumphatus e le prime edizioni del De gentilismo non retinendo e del De praedestinatione.

L’operazione rientra nell’aggiornamento del Piano degli Investimenti 2026, approvato con determinazione dirigenziale e condiviso dalla Giunta della Camera di commercio, che prevede risorse specifiche destinate alla crescita e alla qualificazione della Biblioteca camerale. Oltre all’acquisizione dei volumi, è stata prevista anche la realizzazione di una teca protettiva per garantirne la conservazione nel tempo.

Il presidente Klaus Algieri ha sottolineato come la Camera di commercio di Cosenza rientri tra i soggetti beneficiari del riparto del 5x1000 destinato alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, evidenziando l’impegno dell’Ente nell’utilizzo delle risorse per progetti culturali con ricadute concrete sul territorio.

Le nuove acquisizioni rappresentano un ulteriore passo nel percorso di riqualificazione e valorizzazione della Biblioteca camerale, che si conferma sempre più come luogo di conservazione, studio e diffusione della conoscenza. Un investimento culturale che restituisce valore alla comunità e dimostra come anche il contributo dei cittadini, attraverso il 5x1000, possa trasformarsi in patrimonio condiviso e duraturo.