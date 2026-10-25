Poetessa, umanista e donna di profonda cultura, seppe ritagliarsi uno spazio nel prestigioso ambiente dell’Accademia Cosentina tra Cinquecento e Seicento. Della sua opera sopravvive appena un sonetto, ma le testimonianze letterarie restituiscono il profilo di un’intellettuale che merita di essere sottratta all’oblio

Cosenza custodisce una storia culturale che, ancora oggi, attende di essere raccontata in tutta la sua ricchezza. Tra le figure che restituiscono profondità a questa memoria emerge Lucrezia della Valle, poetessa e umanista vissuta tra il XVI e il XVII secolo, protagonista di una stagione nella quale la città bruzia seppe dialogare con i più vivaci fermenti della cultura italiana. La sua vicenda racchiude il fascino di un’esistenza dedicata alle lettere, la testimonianza di un ambiente intellettuale di notevole spessore e il significato, particolarmente attuale, dell’affermazione culturale femminile in un’epoca dominata dagli uomini.

Di Lucrezia conosciamo meno di quanto meriterebbe la sua statura intellettuale. La documentazione biografica rimane frammentaria, gran parte delle sue composizioni è andata perduta e la ricostruzione della sua vita dipende da testimonianze epistolari e da studiosi che, nei secoli successivi, ne hanno recuperato il nome. Eppure, proprio questa scarsità documentaria rende urgente restituirle il posto che le spetta nella storia letteraria calabrese.

Una famiglia di letterati, una formazione d’eccezione

Lucrezia era figlia di Giulia Quattromani e di Sebastiano della Valle. Sua madre apparteneva alla famiglia dell’erudito Sertorio Quattromani (1541-1603), uno dei protagonisti della vita culturale cosentina del tardo Rinascimento. Fu questo legame familiare a offrirle un accesso privilegiato a un ambiente nel quale lo studio, la lettura e la composizione letteraria costituivano strumenti di formazione e di riconoscimento intellettuale.

La presenza di una biblioteca familiare, ricca di volumi appartenenti ai Della Valle, ai Quattromani e ai Sambiasi, contribuì verosimilmente a nutrire le sue aspirazioni. Anche il fratello Fabrizio della Valle era letterato e aveva ricevuto un’educazione umanistica. Le ricostruzioni storiche riferiscono che Lucrezia beneficiò di una formazione analoga, circostanza significativa in un contesto sociale nel quale l’accesso delle donne agli studi superiori e ai circuiti della cultura scritta rimaneva fortemente condizionato dalla nascita e dalle possibilità familiari.

La sua vicenda dimostra quanto potesse essere fecondo l’incontro tra predisposizione personale, disponibilità dei libri e frequentazione di un ambiente intellettualmente stimolante. La cultura, per Lucrezia, non fu un semplice ornamento della propria condizione sociale: divenne un esercizio della mente, una forma di espressione e un terreno sul quale misurare il proprio talento.

L’Accademia Cosentina e il nome di Olimpia

Per comprendere la statura di Lucrezia della Valle occorre soffermarsi sull’Accademia Cosentina, istituzione che rappresenta uno dei capitoli più significativi della storia culturale cittadina. Le sue origini risalgono all’iniziativa di Aulo Giano Parrasio, che nel 1511 diede vita a un sodalizio dedicato agli studi letterari e umanistici. Successivamente Bernardino Telesio contribuì a consolidarne il prestigio filosofico e scientifico. Nel corso del Cinquecento l’Accademia divenne un luogo di confronto tra studiosi, poeti e uomini di lettere, inserendo Cosenza in una rete di relazioni culturali che superava i confini regionali.

In questo ambiente viene collocata anche Lucrezia, alla quale la tradizione attribuisce il nome accademico di Olimpia. La notizia è tramandata soprattutto da Salvatore Spiriti, erudito cosentino del Settecento, autore delle Memorie degli scrittori cosentini, pubblicate nel 1750. Secondo la sua ricostruzione, Lucrezia figurava tra i membri dell’Accademia, indicata con la formula latina Olympia dicta inter Constantes.

È opportuno precisare che questa identificazione, pur radicata nella tradizione storiografica, richiede cautela: gli studiosi hanno rilevato come proprio Spiriti abbia contribuito in maniera determinante a definire l’immagine biografica della poetessa. Ciò non diminuisce l’interesse della testimonianza, ma invita a distinguere le informazioni documentate dalle attribuzioni ricostruite a posteriori.

Resta, in ogni caso, il valore simbolico di questa presenza femminile nella memoria dell’Accademia. In un mondo letterario nel quale gli spazi pubblici della cultura erano prevalentemente occupati dagli uomini, il nome di Lucrezia testimonia almeno la possibilità che una donna colta fosse riconosciuta come interlocutrice di un ambiente erudito.

Una produzione letteraria quasi interamente perduta

Il patrimonio poetico di Lucrezia della Valle costituisce uno dei casi più eloquenti di dispersione della memoria letteraria. Stando alle informazioni tramandate da Spiriti, la poetessa avrebbe composto una raccolta comprendente quarantadue sonetti, una canzone, tre sestine, sei ballate e un capitolo dedicato alla natura dell’amore, caratterizzato da una marcata ispirazione platonica. Il manoscritto sarebbe stato conservato dall'erudito Giacomo de Fabriciis, prima di andare perduto.

Alla sua attività viene inoltre ricondotto uno scritto di argomento linguistico, intitolato De elegantiis latinae linguae melioribus scriptoribus excerptis, dedicato alle eleganze della lingua latina attraverso gli autori più autorevoli. Le fonti menzionano anche un possibile trattato sull'arte poetica, del quale, tuttavia, non possediamo riscontri sufficienti per delinearne con certezza i contenuti.

Questa produzione, se la descrizione tramandata è attendibile, rivela interessi che superano la sola lirica amorosa. Lucrezia si sarebbe confrontata tanto con la tradizione poetica italiana quanto con l'eredità degli studi classici, mostrando una familiarità con il latino e con gli strumenti della cultura umanistica.

Il fatto che tali opere non siano giunte fino a noi rappresenta una perdita per la storia della letteratura calabrese. La dispersione dei manoscritti ha privato i lettori contemporanei della possibilità di valutare direttamente l'ampiezza della sua produzione, la qualità della sua lingua e l'originalità della sua elaborazione intellettuale.

Di quella voce resta soprattutto un sonetto, trascritto da Spiriti nelle sue Memorie. È un documento prezioso: una finestra aperta su un'opera più vasta, della quale possiamo soltanto immaginare la varietà.

Il sonetto superstite: l'amore come forza creatrice

Il componimento si apre con versi che dichiarano immediatamente la natura dell'esperienza amorosa della poetessa:

«Non con la fiamma dell’impura face,

non con lo stral che le vili alme fere,

il cor mi punse, e accesemi il pensiere

l’altero Dio ch’ogni durezza sface»

L'amore viene distinto dalla passione volgare e violenta. Il fuoco che anima il cuore appartiene a una dimensione più nobile, capace di suscitare pensiero e parola. La tradizione classica di Cupido e la sensibilità petrarchesca si incontrano in una rappresentazione nella quale il sentimento diviene materia poetica. Lucrezia prosegue:

«Ma con quel foco suo dolce e vivace

che tolse in pria dalle celesti sfere,

e con quella saetta, il cui potere

anche ai spirti gentil diletta e piace»

Il fuoco è dolce e vivace, la freccia amorosa esercita il proprio fascino sugli spiriti gentili. L'esperienza sentimentale acquista così una dignità intellettuale: il sentimento ispira la scrittura, alimenta la sensibilità e offre alla poetessa una ragione per esprimersi. Il passaggio decisivo giunge nei versi successivi:

«Quindi egli avvien che dall’acceso petto

escon le voci mie legate in rima

per far palese la sua gi(o)ja altrui»

La poesia nasce dal cuore acceso e si trasforma in parola condivisibile. L'esperienza individuale si apre agli altri attraverso il linguaggio della lirica. È un passaggio particolarmente significativo: Lucrezia riconosce nella scrittura uno strumento per rendere pubblica la propria interiorità, attribuendo alla voce poetica una funzione che oltrepassa la sfera privata. Il sonetto si conclude con un'inquietudine:

«Santo Amor, deh non far, ch’ove diletto

ebbi nel farmi a te ligia da prima,

dica in fin, lassa me! Qual son, qual fui!»

La felicità iniziale reca già in sé il timore di una trasformazione dolorosa. L'amore, se perde la propria misura, può diventare una forza capace di sconvolgere l'identità di chi lo vive. La poetessa affida alla conclusione un sentimento di precarietà, come se temesse che la passione possa mutare il suo essere più profondo.

La critica ha accostato la sua produzione a quella di Vittoria Colonna, Veronica Gambara e Laura Terracina, figure centrali della poesia femminile del Rinascimento. Il confronto, tuttavia, va condotto con prudenza: l'esiguità del corpus superstite impedisce di formulare giudizi definitivi sull'insieme della sua opera.

La vita privata e il valore dell'indipendenza intellettuale

Lucrezia sposò Giambattista Sambiasi e, secondo le testimonianze disponibili, ebbe sei figli. La sua vicenda permette quindi di interrogarsi sul rapporto tra la vita familiare e l'attività intellettuale femminile nell'Italia della prima età moderna.

Le condizioni nelle quali le donne potevano dedicarsi allo studio dipendevano da molteplici fattori: il contesto sociale, le risorse economiche, la disponibilità di libri e la possibilità di accedere a relazioni culturali. Per una donna sposata e madre, la pratica letteraria richiedeva di trovare uno spazio personale all'interno di obblighi familiari che assorbivano gran parte della quotidianità.

La presenza di Lucrezia nella tradizione letteraria cosentina acquista, sotto questo profilo, un significato particolare. La sua formazione e la produzione attribuitale indicano un impegno culturale che non può essere ridotto a un passatempo aristocratico.

Anche il rapporto con lo zio Sertorio Quattromani ha suscitato interpretazioni differenti. La vicinanza intellettuale tra i due, unita alle testimonianze dell'affetto manifestato dal letterato nei confronti della nipote, ha alimentato letture romanzesche della loro relazione. In assenza di prove conclusive, tuttavia, è opportuno lasciare tali ipotesi sul terreno della congettura e concentrare l'attenzione sul dato più significativo: Lucrezia fu ricordata come una donna di talento, inserita in una famiglia di letterati e partecipe di un ambiente nel quale la cultura costituiva un elemento essenziale dell'identità personale.

La data della morte e il lavoro della ricerca storica

Anche la cronologia della sua vita richiede una precisazione. Per molto tempo diverse ricostruzioni hanno indicato il 1602 come anno della morte, sulla base di una lettera nella quale Sertorio Quattromani piangeva la scomparsa di una nipote. Studi successivi hanno mostrato che quella donna era stata probabilmente identificata erroneamente con Lucrezia.

La data di nascita rimane sconosciuta. Sulla base di alcune lettere dello zio, gli studiosi ipotizzano che Lucrezia sia nata non più tardi della metà o della fine degli anni Sessanta del Cinquecento.

Questi chiarimenti dimostrano quanto sia importante affrontare la storia locale attraverso il confronto delle fonti, senza ripetere automaticamente informazioni tramandate dalla tradizione. Restituire una figura alla memoria collettiva significa anche riconoscere ciò che sappiamo con certezza, ciò che possiamo ragionevolmente supporre e ciò che rimane ancora da indagare.

Una memoria da restituire alla città

A Lucrezia della Valle è intitolato uno storico istituto scolastico cosentino, oggi articolato in diversi indirizzi di studio. Il suo nome continua così a essere pronunciato da generazioni di studenti, anche quando la vicenda della donna alla quale appartiene rimane poco conosciuta.

Questa presenza nella vita cittadina costituisce un punto di partenza per una più ampia opera di valorizzazione. La ricerca sui manoscritti, l'approfondimento delle fonti archivistiche, la divulgazione nelle scuole e la promozione di iniziative culturali dedicate alla letteratura femminile potrebbero contribuire a restituire maggiore visibilità alla sua figura.

La storia di Lucrezia della Valle invita, infatti, a interrogarsi su quante altre voci femminili siano state marginalizzate, dimenticate o consegnate a testimonianze indirette. La perdita dei suoi componimenti impedisce di ascoltarne appieno la voce, ma non cancella il significato della sua esperienza.

Lucrezia appartiene a una stagione nella quale Cosenza partecipava alla vita intellettuale italiana attraverso studiosi, accademici e letterati. La sua vicenda arricchisce questa tradizione, mostrando che anche una donna poteva coltivare gli studi classici, comporre versi e aspirare al riconoscimento del proprio talento.

Riscoprirla significa dunque restituire alla città una parte della propria identità e riconoscere il contributo femminile alla costruzione della sua storia culturale. Significa, soprattutto, sottrarre all'oblio una donna che affidò alla poesia la propria sensibilità e che, attraverso quei pochi versi superstiti, continua a parlarci a distanza di secoli.

La sua voce ci raggiunge da un manoscritto perduto, attraverso la memoria di chi seppe conservarne almeno una traccia. È una voce fragile nella documentazione, eppure tenace nel significato: quella di una donna che fece della cultura una possibilità di espressione e della parola poetica una forma di presenza nel mondo.