La Camera di Commercio di Cosenza racconta la storia dell’attività nata nel 1990. Un percorso costruito sull’esperienza familiare e sulla trasmissione di un mestiere diventato professione

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Una storia che parte dalla famiglia, attraversa il mestiere e arriva fino a trasformare una passione in professione. È quella di Food Service di Daniele Campana, attività nata nel 1990 e raccontata dalla Camera di Commercio di Cosenza nell’ambito dell’iniziativa dedicata alle imprese storiche del territorio.

Al centro del percorso c’è la pizza, ma soprattutto la capacità di tramandare competenze, tecniche e conoscenze da una generazione all’altra.

La storia di Daniele Campana nasce infatti dall’esperienza del padre e da un sapere costruito nel tempo, fatto di pratica quotidiana e conoscenza del mestiere.

Dall’esperienza del padre alla nuova generazione

Campana ha raccolto quell’eredità familiare e l’ha trasformata in un’attività professionale, facendo della passione per la pizza il cuore del proprio lavoro.

Un passaggio generazionale che racconta anche un modo preciso di fare impresa: partire dalla tradizione, conservarne i segreti e adattarla nel tempo senza perderne l’identità.

Il riconoscimento si inserisce nel percorso con cui la Camera di Commercio di Cosenza sta valorizzando le realtà imprenditoriali capaci di mantenere nel tempo un legame forte con il territorio e con la propria storia.

Per Food Service, il filo conduttore resta quello iniziato oltre trent’anni fa: famiglia, mestiere e passione, trasformati in un percorso imprenditoriale che continua ancora oggi.