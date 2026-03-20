Una Calabria capace di parlare al Mediterraneo partendo dalle sue radici e dalla sua storia di incontri. È l’orizzonte del percorso di formazione alla pace “Calabria, ponte di dialogo. Per una cultura dell’armonia e della pace nel Mediterraneo”, promosso dalla Biblioteca “Mons. Giovanni Mele” dell’Eparchia di Lungro.

Il ciclo di conferenze nasce per alimentare una riflessione sul contributo delle religioni nel superamento dei pregiudizi, nella condivisione delle esperienze e nella riconciliazione delle memorie, con l’obiettivo di rafforzare – anche a livello locale – una cultura dell’accoglienza, del dialogo e della pace.

Gli incontri e come partecipare

Gli appuntamenti si svolgeranno online. Per partecipare è possibile richiedere il link Zoom scrivendo all’indirizzo ecumenismo@lungro.chiesacattolica.it.

Il primo incontro è fissato per martedì 24 marzo 2026, ore 18.00, con l’intervento del prof. Riccardo Burigana (Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia) sul tema “Da fortezze a ponti. Chiese cristiane e religioni per la pace nel Mediterraneo”. L’incontro sarà introdotto da S.E. Mons. Donato Oliverio, vescovo di Lungro.

Un percorso tra memoria e ricerca

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività culturali promosse dalla Biblioteca e punta a un lavoro di studio che tiene insieme due livelli: recupero del patrimonio storico-religioso e confronto con ricerche ed esperienze più recenti in una prospettiva globale.

L’Eparchia ricorda che, fin dalla sua istituzione (13 febbraio 1919), ha assunto il compito di testimoniare la necessità di costruire ponti di dialogo attraverso la condivisione di memorie e speranze. Il ciclo nasce proprio in questa cornice.

Volume finale e laboratorio residenziale

Il progetto prevede anche la pubblicazione di un volume (cartaceo e digitale) con i contributi del corso, che sarà poi presentato nelle scuole del territorio. In programma inoltre un laboratorio residenziale sul ruolo delle Chiese e delle religioni della Calabria nella promozione della cultura della pace, previsto per 16 e 17 maggio presso l’Eparchia di Lungro.

Il calendario completo degli incontri online sarà comunicato nei prossimi giorni. Il progetto è cofinanziato dal Dipartimento Cultura della Regione Calabria con risorse POC 2014/2020 – Azione 6.8.3.