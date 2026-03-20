La lettura come piacere, ma anche come bussola per leggere il presente. È questo il senso dell’incontro che la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Mandatoriccio ha dedicato allo scrittore Dino Ticli, ospite nell’ambito del progetto “Olimpiadi del libro”, realizzato in collaborazione con la casa editrice Coccole e Books.

Gli studenti dell’istituto guidato dalla dirigente scolastica Mirella Pacifico hanno letto il romanzo “Il sogno di Martin”, ispirato al celebre discorso di Martin Luther King, e hanno sviluppato in classe una serie di attività e lavori collegati ai temi del libro.

Il valore della lettura: “una finestra sul mondo”

Nel corso della giornata, la dirigente Pacifico ha ribadito la centralità della lettura come strumento di riflessione e crescita, sottolineando come un libro possa diventare un punto di partenza per affrontare temi fondamentali come uguaglianza, giustizia e pace.

La preside ha evidenziato anche il valore educativo della lettura: arricchisce il vocabolario, rafforza le competenze linguistiche e comunicative, stimola creatività e pensiero critico, favorisce la concentrazione e sostiene i processi di apprendimento. Non solo: leggere aiuta a sviluppare empatia, ad aprirsi a nuove prospettive, a conoscere culture e storie diverse, diventando – nelle sue parole – una vera “finestra sul mondo” e un momento di sollievo dalle tensioni quotidiane.

Il confronto con gli studenti dei diversi plessi

Dino Ticli, scrittore e divulgatore scientifico noto per le sue opere rivolte ai giovani lettori, ha incontrato alunni provenienti dai diversi plessi dell’istituto, nei Comuni di Calopezzati, Campana, Mandatoriccio, Pietrapaola e Scala Coeli, dialogando con loro sul romanzo e sulle questioni sollevate dalla storia.

Un calendario di incontri con gli autori

Quello con Dino Ticli è il primo appuntamento di un percorso più ampio di incontri con autori organizzato dalla scuola. Tra i prossimi ospiti è annunciata Daniela Valente, che incontrerà gli alunni di prima e seconda della scuola primaria.

La dirigente Pacifico ha infine espresso gratitudine ai docenti per il lavoro svolto in preparazione dell’iniziativa, sottolineando l’impegno che ha reso l’evento partecipato e significativo per tutta la comunità scolastica.