Sarà “Mi Separo 2” a chiudere la stagione della Rassegna L’Altro Teatro-On Stage Metropol. Lo spettacolo andrà in scena domenica 12 aprile alle ore 18 al Cinema Teatro Metropol di Corigliano Rossano, portando sul palco una commedia costruita sul ritmo degli equivoci e sulle contraddizioni della vita familiare.

Il sequel della fortunata commedia “Mi Separo” vedrà in scena Franco Spadaro, Simonetta Paolillo, Matteo Spadaro, Nico De Carolis, Vincenzo Solla, Gianna Pellicciaro e Mimmo Altini. La regia è firmata dallo stesso Franco Spadaro.

A raccontare il tono dello spettacolo è una battuta che ne sintetizza bene lo spirito: «La felicità è avere una famiglia numerosa, amorevole, premurosa e affiatata… in un’altra città». Un passaggio che restituisce il senso di una commedia capace di osservare con ironia i rapporti tra genitori, figli e parenti, mettendo al centro tensioni quotidiane, fragilità e affetti.

L’appuntamento segna l’atto conclusivo della Rassegna L’Altro Teatro-On Stage Metropol, ideata da Gianluigi Fabiano in collaborazione con Isabella Cicero, titolare del Cinema Teatro Metropol. La stagione è stata finanziata con risorse PAC 2014-2020, erogate nell’ambito dell’Avviso “Distribuzione teatrale 2025” della Regione Calabria – Settore Cultura.

Dopo il riscontro ottenuto dal primo capitolo, “Mi Separo 2” torna a raccontare la famiglia contemporanea con uno sguardo leggero ma riconoscibile. Tutto ruota attorno a un invito a pranzo che, però, non arriverà mai davvero a compiersi. Da questa situazione si sviluppa una sequenza di malintesi, battute e momenti comici che accompagnano il pubblico dentro un contesto tanto surreale quanto vicino all’esperienza di tutti i giorni.

La compagnia Piccola Ribalta descrive così lo spettacolo: «Si ride molto – garantisce la compagnia Piccola Ribalta –, ma si prova anche una grande tenerezza nei confronti di una generazione, la nostra, che è ancora in bilico tra l’essere figlio e diventare genitore. Trattando il “delirio” quotidiano dei rapporti familiari con comicità».

Per assistere allo spettacolo, i biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e presso la biglietteria del Cinema Teatro Metropol.