La magia senza tempo de “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi torna a risuonare in riva allo Jonio grazie all’Orchestra Sinfonica Brutia, protagonista di un doppio appuntamento inserito nel programma delle festività natalizie 2025–2026. Due serate pensate per avvicinare il pubblico alla grande musica barocca e classica, impreziosite da luoghi simbolo della vita culturale del territorio.

Il primo concerto è in calendario domenica 14 dicembre 2025 alle 18.30 al Teatro Comunale “Vincenzo Valente” di Corigliano Rossano, all’interno del cartellone “Natale in Co.Ro. 2025–2026”, rassegna promossa dal Comune con la collaborazione delle Pro Loco e delle associazioni locali. L’amministrazione comunale sostiene la Brutia sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 2022, confermandone un ruolo di primo piano nelle politiche culturali del territorio.

La serata offrirà al pubblico l’esecuzione di uno dei capolavori più amati della storia della musica: “Le Quattro Stagioni”, manifesto del barocco vivaldiano e straordinario esempio di musica descrittiva, capace di trasformare in suono i paesaggi, i mutamenti della natura e le emozioni dell’uomo. Accanto al ciclo vivaldiano, il programma ospita la Sinfonia n. 29 in La maggiore K.201 di Wolfgang Amadeus Mozart, composta a Salisburgo quando il giovane genio aveva appena diciotto anni e già rivelatrice della sua sorprendente maturità artistica.

A interpretare il ruolo del violino solista sarà Manuel Arlia, Spalla dell’Orchestra Sinfonica Brutia, musicista di riconosciuta sensibilità interpretativa, capace di restituire con rigore tecnico e intensità espressiva le atmosfere e i chiaroscuri del capolavoro vivaldiano. Sul podio salirà il Maestro Massimo Celiberto, chiamato a guidare l’ensemble in un dialogo sonoro che unisce tradizione e freschezza esecutiva.

Il concerto sarà replicato lunedì 22 dicembre 2025 nella Chiesa dell’Annunziata di San Lucido, nell’ambito della rassegna “Natale d’Incanto 2025–2026”, tradizionale appuntamento che ogni anno accompagna il pubblico verso le festività. La replica offrirà una nuova occasione per immergersi nelle emozioni di uno dei cicli più amati del barocco europeo, arricchito da una pagina mozartiana di grande eleganza.

Due eventi che si propongono di celebrare la bellezza della grande musica, valorizzando al tempo stesso il patrimonio culturale e i luoghi simbolici di Corigliano Rossano e San Lucido, in un clima di festa che unisce comunità, arte e tradizione.