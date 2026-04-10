Domenica 12 aprile alle 18:30 nuovo appuntamento con la rassegna “Sipario d’Oro” tra equivoci sentimentali, comicità e colpi di scena

Nuovo appuntamento con la Stagione Teatrale Comica “Sipario d’Oro” a Corigliano-Rossano. Domenica 12 aprile, alle 18:30, al Teatro Paolella andrà in scena “Passione ardente”, commedia scritta e diretta dal regista Nicodemo Iacovino e interpretata dal gruppo teatrale “La Torre”.

Lo spettacolo rientra nella XVI edizione – Premio Molino della rassegna ideata dalla compagnia teatrale “Codex 8 e 9” e patrocinata dal Comune di Corigliano-Rossano. L’evento si inserisce nel cartellone di una stagione che continua a puntare su comicità, partecipazione del pubblico e valorizzazione del teatro amatoriale.

Al centro della commedia c’è la storia del medico chirurgo Raffaele Cocozza, travolto da una serie di equivoci sentimentali che trasformano la vicenda in un vortice di bugie, baci rubati e colpi di scena. Il racconto accompagna lo spettatore verso un finale sorprendente, dove il confine tra sogno e realtà si fa sempre più sottile e dove nessuno sembra davvero essere ciò che dice di essere.

“Passione ardente” promette dunque una serata all’insegna del divertimento, ma anche della riflessione sulle relazioni umane e sulle loro contraddizioni. La narrazione, costruita su un ritmo brillante, punta a mettere in luce passioni, fragilità e dinamiche personali attraverso situazioni teatrali capaci di coinvolgere e far sorridere il pubblico.

Accanto a Nicodemo Iacovino, sul palco ci saranno Salvatore Filosa, Rossella Marino, Ciccio Caputo, Franco Murgi, Pina Leto, Maria Paola Selvaggi e Filomena Bisceglia. Lo spettacolo si presenta curato anche dal punto di vista scenografico, grazie al lavoro dell’architetto Maurizio Esposito insieme al gruppo teatrale “La Torre”.

La direzione di scena è affidata a Rosa Iuzzolini e Maria Paola Selvaggi, con il supporto dell’aiuto regia Federico Mancuso. Un impianto organizzativo che accompagna una produzione costruita nei dettagli, pensata per offrire al pubblico una rappresentazione vivace e ben ritmata.

Per assistere allo spettacolo restano valide le modalità di accesso già previste dalla stagione: abbonamenti e vendita al botteghino del Teatro Paolella il giorno dello spettacolo. Con “Passione ardente”, la rassegna Sipario d’Oro aggiunge così un nuovo tassello al suo percorso, confermando il legame tra teatro, territorio e partecipazione culturale a Corigliano-Rossano.