La macchina organizzativa è già al lavoro per definire ogni dettaglio del nuovo calendario e a breve verrà comunicata la riprogrammazione completa di tutte le attività previste. Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sui canali social ufficiali della Settimana del Mare e del Comune di Diamante

Il Comune di Diamante, di concerto con gli organizzatori e le associazioni coinvolte, ha deciso di posticipare “La settimana del mare” inizialmente prevista dall'11 al 17 maggio, a causa delle previsioni meteorologiche che indicano forte incertezza e possibilità di piogge proprio nella settimana che coincide con l'evento. Il divertimento, ovviamente, è soltanto rinviato.

La seconda edizione della kermesse, infatti, si svolgerà sempre sul lungomare Fabiani dall'1 al 7 Giugno.

Possibili precipitazioni

«Dispiace dover rinviare, ma non avrebbe avuto senso rischiare lo svolgimento della manifestazione in ipotetiche condizioni meteo avverse, mettendo a repentaglio la pubblica incolumità e la sicurezza dei partecipanti – fanno sapere gli organizzatori -. La priorità, inoltre, resta anche quella di garantire a tutti i cittadini e ai turisti un'esperienza di svago e di qualità, obiettivo raggiungibile solo con una cornice climatica favorevole».

Macchina organizzativa già al lavoro

Per questo motivo l'appuntamento è ufficialmente riprogrammato dal 1 al 7 giugno prossimi, nella speranza di accogliere i visitatori con il miglior tempo possibile.

La macchina organizzativa è già al lavoro per definire ogni dettaglio del nuovo calendario e a breve verrà comunicata la riprogrammazione completa di tutte le attività previste.

«Invitiamo tutti gli interessati a restare aggiornati seguendo i canali social ufficiali della Settimana del Mare e del Comune di Diamante per non perdere nessuna novità», concludono gli organizzatori.