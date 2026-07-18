La cerimonia si è svolta nell'ambito di Opera in Me negli spazi dell'Ex MAM. Sul podio anche Stefano Giannetti e Daniele Camagna. I primi dieci racconti saranno pubblicati da Galileo Editore

È Andrea Porcu, con il racconto L'ora del sonno, il vincitore del Premio Nazionale SHOTS 2026, il concorso dedicato alla narrativa breve contemporanea promosso da Galileo Editore. La premiazione si è svolta mercoledì 15 luglio nell'ambito di Opera in Me, ospitato negli spazi espositivi dell'Ex MAM, in Corso Telesio, nel centro storico di Cosenza.

L'iniziativa ha confermato anche quest'anno l'obiettivo di valorizzare nuove voci della narrativa italiana, premiando qualità letteraria, originalità e capacità di racconto. Durante la serata molti degli autori selezionati hanno incontrato il pubblico, raccontando la genesi delle proprie opere e il percorso creativo che le ha accompagnate.

Il primo premio consentirà ad Andrea Porcu di firmare un contratto editoriale con Galileo Editore e di pubblicare il racconto nella collana SHOTS.

Alle sue spalle si sono classificati Stefano Giannetti, secondo con Piangi prima!, e Daniele Camagna, terzo con Addio Friuli. Completano la top ten Cristina Mustari (A Za Maria), Cristina Di Claudio (Il conflitto di Elettra), Patrizia Maria Cizza (Esseri che sono), Antonio Pio Centonze (Miele), Domenico Artiaco (Qualcuno mi ammazzi), Venera Dora Leone (Alba tra le isole) e Martina Resch (Chè troppo diede il frutto, fu potato).

I primi dieci racconti saranno pubblicati, secondo il calendario editoriale della casa editrice, nella collana SHOTS Digitali sul magazine di Galileo Editore.

Sono stati inoltre selezionati, dall'undicesimo al ventesimo posto, Dominga Costa, Luigi Greco, Pinella Giuffrida, Margherita Bazzocchi, Francesco Clemente, Gisella Valeria Mastroianni, Simone Bachechi, Riccardo Martellucci, Roberto Flauto e Isabella Ligi. A tutti i venti finalisti sarà consegnata una scheda di lettura professionale con un'analisi critica delle rispettive opere e delle loro potenzialità editoriali.

La selezione è stata affidata al Comitato scientifico composto da Miriam Belpanno, Elena Dardano, Matteo Ferrara, Claudio Kulesko e Alessia Principe, che hanno valutato i racconti pervenuti individuando venti opere rappresentative di linguaggi e sensibilità differenti della narrativa breve contemporanea.

Al termine della cerimonia, Galileo Editore ha ringraziato tutti gli autori che hanno partecipato al concorso e ha annunciato l'apertura della prossima edizione: il bando del Premio Nazionale SHOTS 2027 sarà pubblicato il 15 novembre 2026, con scadenza fissata al 15 aprile 2027.