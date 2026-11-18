Riconoscimenti anche a Carla Ciucci e Domenico Gimigliano. Al Convento di San Francesco il confronto sulle prospettive della Sila, tra agricoltura, turismo internazionale e servizi

Il riconoscimento principale a Filippo Veltri e la scelta di Ettore Jorio di destinare il premio in denaro all’acquisto di libri per i ragazzi del carcere minorile. Sono due dei momenti del Premio giornalistico Spezzano Sila, ospitato nella sala del Convento di San Francesco e accompagnato da un confronto sul futuro economico e turistico dell’altopiano.

L’incontro, intitolato «La Sila: una potenzialità economica e turistica europea. Spezzano e la Presila, come si esprime un territorio», è stato organizzato dal sindaco Salvatore Monaco e da Anselmo Fata, direttore del mensile Presila e ideatore del premio.

La giuria ha riconosciuto il lavoro di Veltri per gli articoli dedicati alla Calabria e alla Presila e per il libro “Il brutto anatroccolo”, pubblicato da Callive Edizioni. Premiati anche Carla Ciucci e Domenico Gimigliano, autori di “Calabria: viaggio ozioso di un flaneur… anzi due”, un percorso narrativo che affronta i temi dell’emigrazione e dell’abbandono.

Per la saggistica il riconoscimento è andato a Ettore Jorio, avvocato e docente dell’Università della Calabria, per “Il sud non aspettava il castello”, edito da Rubbettino. Il volume racconta la questione meridionale attraverso la struttura di una favola. Jorio ha scelto di utilizzare la somma ricevuta per acquistare libri destinati ai giovani detenuti.

Il dibattito ha affrontato anche il ruolo delle imprese agricole nello sviluppo della Sila. Pietro Tarasi ha richiamato l’esperienza della patata silana e dei piccoli frutti, commercializzati anche fuori regione e all’estero. Secondo l’imprenditore, un contributo determinante è arrivato da un consorzio che riunisce 80 aziende, consentendo ai produttori di superare i localismi e di affrontare insieme il rapporto con la grande distribuzione. La collaborazione, ha osservato, diventa ancora più necessaria nei territori in cui i servizi sono carenti.

Sul turismo è intervenuto Daniele Donnici, presidente di Destinazione Sila, che ha indicato nell’attrazione dei visitatori stranieri uno degli obiettivi per l’altopiano. Per raggiungerlo, ha sottolineato, occorrono servizi, itinerari e trasporti efficienti, accompagnati da indagini di mercato e dalla formazione degli operatori.

Fata ha posto l’accento sulle possibilità del turismo agricolo, mentre Monaco ha richiamato il ruolo dei sindaci nella promozione del territorio.

Nel corso della manifestazione sono stati assegnati ulteriori riconoscimenti al giornalista e documentarista Gianfranco Donadio, a Pietro Tarasi, a Daniele Donnici, al Quotidiano del Sud e al mensile Presila, pubblicato dal 1983.