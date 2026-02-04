Settimana di proiezioni per la dodicesima edizione de “La Primavera del Cinema Italiano – Premio Federico II”, che ha preso il via il 2 febbraio con la prima nazionale di “Franco Battiato. Il lungo viaggio”, atteso biopic diretto da Renato De Maria sulla vita e sulle passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana. Un film che ha subito conquistato il pubblico, confermando l’alto profilo culturale della rassegna.

«È un festival che racconta, anche quest’anno, il meglio del cinema italiano – spiega l’ideatore Giuseppe Citrigno – senza dimenticare la Calabria, che si conferma un set a cielo aperto, capace di attrarre il cinema nazionale e internazionale, diventando luogo di racconto, sperimentazione e nuove opportunità per il settore audiovisivo».

Non a caso, una sezione del festival è dedicata ai film sostenuti dalla Calabria Film Commission. Tra le proiezioni più attese figura “Even”, girato tra Cosenza, Rende e la Sila, e diretto dal regista Giulio Ancora. Il film, ispirato anche all’omicidio di Roberta Lanzino, sarà proiettato sabato 7 febbraio alle ore 22.30 al Cinema Campus dell’Università della Calabria, con ingresso gratuito.

La pellicola racconta la storia di Giulia, una giovane ribelle che vive la sua adolescenza con leggerezza, fino a un evento improvviso che spezza la sua serenità. Un vuoto silenzioso e una violenza ineluttabile la legano a un misterioso femminicidio nascosto dal tempo e dalla neve. Un racconto potente, in cui un’anima del passato e un corpo del presente si specchiano in un transfert drammatico tra due epoche diverse ma tragicamente simili.

Il programma prosegue giovedì 5 febbraio, alle 20.15, al Cinema Citrigno con “Hey Joe”, film diretto da Claudio Giovannesi e interpretato dall’attore americano James Franco, girato anche in Calabria. Nella stessa giornata, alle 18.00, al Cinema San Nicola, spazio a “Le città di pianura”, film del 2025 diretto da Francesco Sossai.

Il festival, organizzato dall’Anec sotto la guida di Giuseppe Citrigno, è sostenuto dalla Calabria Film Commission nell’ambito del progetto “Bella come il Cinema”, che valorizza le città e i luoghi più iconici della Calabria attraverso cultura, cinema e promozione del territorio.

Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale www.laprimaveradelcinema.com. Tutte le proiezioni e gli eventi sono a ingresso gratuito, ad eccezione della serata del 10 febbraio, con la proiezione di “Bobò – La voce del silenzio” e la presenza in sala del regista Pippo Delbono.