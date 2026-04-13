Richard Galliano al Rendano di Cosenza è uno di quegli appuntamenti destinati a lasciare il segno nella stagione musicale cittadina. Domenica 19 aprile, alle 19, il Teatro A. Rendano ospiterà “Passion Galliano”, recital del maestro francese della fisarmonica che farà tappa in Calabria per un’unica data. Un evento che rafforza il profilo internazionale della programmazione firmata dall’Associazione Musicale Maurizio Quintieri, inserita nella 47ª Stagione Concertistica.

L’arrivo di Galliano consegna a Cosenza una serata di assoluto prestigio, pensata per gli appassionati della grande musica e per chi riconosce nel palcoscenico del Rendano uno dei luoghi simbolo della proposta culturale cittadina. Il concerto si inserisce in una stagione sostenuta dal Ministero della Cultura, dal Comune di Cosenza e dalla Fondazione Carical, confermando il ruolo dell’associazione tra le realtà musicali più attive e riconoscibili del panorama regionale.

Passion Galliano, recital intimo tra composizioni originali e grandi omaggi

Il concerto che Richard Galliano porterà a Cosenza si annuncia come un recital dal tono raccolto e personale, costruito attorno a un repertorio che unisce scrittura originale, memoria musicale e attraversamenti di mondi sonori diversi. In programma ci sono sue composizioni come Chat Pître, Tango Pour Claude e La Valse à Margaux, brani che raccontano una cifra artistica capace di coniugare tecnica, sentimento e identità stilistica.

Accanto ai pezzi originali, Galliano proporrà anche pagine legate alla grande chanson française, da Ô Toulouse a Ma plus Belle Histoire d’Amour, fino a Les Feuilles Mortes, in un dialogo continuo tra eleganza melodica e profondità interpretativa.

L’omaggio ad Astor Piazzolla e il viaggio globale della fisarmonica

Una parte centrale del recital sarà dedicata anche ad Astor Piazzolla, figura imprescindibile nell’universo musicale di Galliano. In scaletta compaiono infatti titoli come Vuelvo al Sur, Chiquilin de Bachin, Milonga del Angel e Oblivion, tappe di un omaggio che intreccia tango, memoria e tensione contemporanea.

La fisarmonica, nel percorso artistico di Galliano, diventa così il centro di un viaggio musicale che supera confini geografici e linguistici. È lo stesso spirito evocato nel riferimento all’amico Pierre Barouh, per il quale questo strumento rappresentava quasi una voce “nazionale” in Paesi diversi come Brasile, Argentina, Russia e Balcani. Un’idea che ben riassume il senso di un artista capace di trasformare la fisarmonica in un linguaggio universale, costruito in cinquant’anni di concerti sui cinque continenti.

Il Teatro Rendano e la novità dei palchi premium

L’appuntamento del 19 aprile si distingue anche per una novità organizzativa introdotta quest’anno dall’Associazione Musicale Maurizio Quintieri. Per la prima volta al Rendano sarà possibile prenotare palchi privati riservati a sole due persone, indicati come Posti Premium.

Si tratta di una formula pensata per offrire un’esperienza più raccolta e riservata, con una soluzione che punta su privacy e fruizione esclusiva del concerto. I posti, viene precisato, sono limitati e disponibili per questa data unica in Calabria attraverso il circuito LiveTicket. I biglietti saranno acquistabili anche presso Agenzia InPrimafila e al botteghino del Teatro il giorno del concerto, con apertura prevista alle 17.30.