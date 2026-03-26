Alla Biblioteca Pometti l’incontro voluto dall’Istituto per la storia del Risorgimento italiano: focus su scrittrici e intellettuali che rivoluzionarono la società tra ‘700 e ‘800. Presente anche la scrittrice Nuccia Benvenuto. Appuntamento il 28 marzo

Il prossimo 28 marzo, alle ore 17:30, presso la Biblioteca “F. Pometti” di Corigliano-Rossano, si terrà il convegno dal titolo “Dal salotto patriottico al canone letterario femminile risorgimentale”, un appuntamento dedicato alla riscoperta del ruolo delle donne nel panorama culturale e politico dell’Italia tra Settecento e Ottocento.

L’incontro, voluto dall’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Comitato di Cosenza, intende riportare alla luce l’universo delle intellettuali, scrittrici e promotrici culturali che, pur escluse dalla partecipazione politica formale, contribuirono in maniera significativa al processo risorgimentale attraverso la scrittura, l’editoria e l’impegno civile.

Dopo i saluti istituzionali di Giovanni Pistoia, assessore alla Cultura, di Angela Lo Prete, responsabile della Biblioteca Pometti, e di Giuseppe Ferraro, direttore dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Comitato di Cosenza, i lavori saranno introdotti da Erminia Madeo, redattrice esperta in editoria e giornalismo.

Inquadrando il contesto storico-editoriale dell’epoca, il suo intervento mirerà ad analizzare la produzione editoriale dell’epoca, nella quale si inserisce la nascita di un nuovo sistema culturale che permise la trasformazione del ruolo dell’editore, divenuto protagonista nella diffusione delle idee politiche e sociali contemporanee. Saranno inoltre presentati i dati e verranno analizzate le pubblicazioni delle autrici o destinato a un pubblico femminile tra il 1820 e il 1865, offrendo uno sguardo concreto sulla progressiva affermazione della scrittura muliebre.

A seguire, Nuccia Benvenuto, in qualità di scrittrice che affronta le tematiche femminili e di componente della Commissione questioni di genere dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (Comitato di Cosenza), approfondirà la dimensione storico-politica e letteraria delle opere femminili risorgimentali. Il suo intervento sarà incentrato sulle molte protagoniste di quel periodo, mostrando come le loro opere abbiano affrontato temi sociali, ideologici e civili, contribuendo alla costruzione di un immaginario nazionale e alla costituzione di una consapevolezza sul ruolo della donna nella società.