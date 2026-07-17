Il jazz internazionale torna protagonista in Calabria con l'International Tyrrhenian Jazz Festival Italy 2026, in programma dal 30 luglio al 2 agosto nel suggestivo Garden Stage di Palazzo Campagna, a Santa Domenica Talao. Quattro serate dedicate alla musica dal vivo, con artisti provenienti da Italia, Stati Uniti, Brasile e Francia, in un cartellone che unisce grandi interpreti affermati e giovani talenti.

La serata d’apertura

Ad aprire il festival saranno gli Studenti Stellari del Centro di Aggregazione Musicale Birdland, protagonisti delle prime due serate insieme al Valerio Marino Quartetto e al Cecy Santana Quartetto, formazione brasiliana che si esibirà anche nella serata di sabato.

Il programma di giovedì e venerdì

Il 31 luglio spazio anche al Veronica Parrilla & Carlo Maria Manna Quartetto, mentre il 1° agosto saliranno sul palco l'Anthony Recenello Quartetto dagli Stati Uniti e il trio pugliese Yugen.

Il gran finale

Gran finale il 2 agosto con un programma di respiro internazionale: il Ray Brown Jr. Quartetto, l'Elisa Brown Choir & Quartetto e il Larry Gillespie Trio, che chiuderanno la rassegna con un viaggio tra jazz, swing e contaminazioni musicali.

Musica e relax

Gli spettacoli si svolgeranno ogni sera dalle 20:30 alle 24:00. Durante la manifestazione sarà inoltre attiva un'area ristoro con cocktail, vini, birre, panini e specialità gastronomiche.

I biglietti sono disponibili a partire da 20 euro.