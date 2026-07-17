L’adesione è facoltativa: durante i saldi estivi gli esercizi potranno aprire alle 18.30 e prolungare l’attività fino a sera

Negozi aperti fino alle 22.30 ogni mercoledì per animare le serate estive, sostenere il commercio cittadino e rendere più attrattivo il centro urbano. Ha preso il via questa settimana a Cosenza “La Notte dei Saldi”, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale insieme alla Consulta per il Commercio.

Il progetto accompagnerà l’intera durata dei saldi estivi e consentirà agli esercenti interessati di modificare, su base esclusivamente volontaria, l’orario di apertura pomeridiana.

I commercianti che decideranno di aderire potranno aprire i propri negozi alle 18.30 e prolungare l’attività fino alle 22.30 in tutti i mercoledì compresi nel periodo delle vendite promozionali.

L’obiettivo dichiarato è conciliare le esigenze degli operatori economici con quelle dei cittadini e dei visitatori, favorendo una maggiore presenza nelle strade e nelle aree commerciali anche dopo il tramonto.

Apertura alle 18.30 e chiusura alle 22.30

L’adesione a “La Notte dei Saldi” non è obbligatoria. Ogni esercente potrà valutare autonomamente se modificare il proprio orario, posticipando l’apertura del pomeriggio e rimanendo operativo fino alla tarda serata.

La formula punta ad adattare l’attività commerciale alle abitudini della stagione estiva, quando le temperature più elevate possono ridurre la frequentazione dei negozi nelle ore centrali e spostare lo shopping verso la sera.

L’iniziativa nasce su impulso del sindaco Franz Caruso ed è stata sviluppata in collaborazione con la Consulta per il Commercio, organismo impegnato nel confronto tra l’Amministrazione comunale e le attività economiche della città.

Il confronto con la Consulta per il Commercio

“La Notte dei Saldi” è stata accolta favorevolmente dalla Consulta, riunitasi alla presenza dell’assessore alle Attività economiche e produttive e al Turismo, Sarino Branda.

La presidente Maria Grazia Cavaliere ha sottolineato il valore del confronto avviato con il Comune e le potenzialità del progetto per le attività cittadine.

«Esprimo soddisfazione per un’iniziativa che nasce dal confronto e dalla collaborazione tra la Consulta e l’Amministrazione comunale», ha dichiarato Cavaliere.

«“La Notte dei Saldi” rappresenta un’opportunità concreta per le attività commerciali e contribuirà a rendere ancora più vivace il centro cittadino nelle serate estive».

La presidente della Consulta ha inoltre ringraziato il sindaco Franz Caruso e l’assessore Sarino Branda per la disponibilità e per il lavoro portato avanti insieme alle rappresentanze del comparto.

«In questi mesi si sta lavorando con attenzione e spirito di collaborazione nell’interesse dell’intero settore commerciale», ha aggiunto Cavaliere.

Commercio e turismo al centro dell’iniziativa

La proposta non riguarda soltanto l’incremento delle vendite durante il periodo dei saldi. L’Amministrazione comunale punta anche a rafforzare l’attrattività turistica e la fruizione serale della città.

L’apertura prolungata dei negozi potrebbe contribuire a creare un percorso integrato tra commercio, ristorazione, passeggio e iniziative culturali, aumentando la presenza di cittadini e visitatori nel centro urbano.

Una maggiore frequentazione serale viene considerata anche un elemento capace di rendere gli spazi cittadini più dinamici e vissuti.

Caruso e Branda: «Una città più attrattiva e sicura»

Il sindaco Franz Caruso e l’assessore Sarino Branda hanno affidato a una dichiarazione congiunta le finalità dell’iniziativa.

«Con “La Notte dei Saldi” intendiamo offrire un ulteriore sostegno al tessuto commerciale cittadino attraverso un’iniziativa semplice, ma capace di coniugare le esigenze degli operatori economici con quelle dei cittadini e dei tanti visitatori che scelgono Cosenza durante il periodo estivo», hanno affermato.

Secondo Caruso e Branda, l’ampliamento degli orari può avere effetti positivi non soltanto sulle attività economiche, ma anche sulla qualità della vita urbana.

«Una città vissuta anche nelle ore serali è una città più attrattiva, più sicura e più dinamica».

Il dialogo con le categorie economiche

L’Amministrazione comunale considera la collaborazione con la Consulta per il Commercio un elemento centrale per programmare le future politiche rivolte al settore.

«La collaborazione instaurata con la Consulta per il Commercio rappresenta un valore aggiunto che continueremo a coltivare», hanno aggiunto il sindaco e l’assessore.

L’obiettivo è proseguire il confronto con gli operatori per individuare iniziative capaci di sostenere le imprese e rafforzare il legame tra commercio, turismo ed economia urbana.

«Il dialogo costante con le categorie produttive è fondamentale per programmare interventi efficaci e costruire nuove opportunità di crescita per il commercio, per il turismo e per l’economia cittadina», hanno concluso Caruso e Branda.

“La Notte dei Saldi” proseguirà dunque ogni mercoledì per tutta la durata delle vendite estive, lasciando ai singoli commercianti la scelta di aderire e prolungare l’apertura fino alle 22.30.