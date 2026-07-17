Un successo sportivo costruito attraverso il gioco di squadra, ma legato anche alla solidarietà, alla beneficenza e alla ricerca. Il sindaco Franz Caruso ha ricevuto a Palazzo dei Bruzi una delegazione dei Medici Cosenza FC, vincitori nei giorni scorsi del loro sesto titolo nazionale.

La formazione cosentina si è imposta nel campionato organizzato dall’ASD Nazionale Medici Calcio, disputato a Paestum, superando nella finale la Palermo Medica con il risultato di 2-0.

All’incontro con il primo cittadino hanno partecipato il presidente e capitano Antonio Caputo, l’allenatore Enrico Costabile, storico medico sociale del Cosenza Calcio, e Nicola Zicarelli, autore di una delle reti decisive e capocannoniere della competizione con sei gol.

Presente anche la presidente dell’Ordine provinciale dei Medici, Agata Mollica. La delegazione è stata accompagnata dal giornalista Franco Rosito, che da dieci anni cura i rapporti istituzionali e coordina le attività sportive organizzate in occasione degli eventi dell’ASD Nazionale Medici Calcio.

Caruso: «Un successo per tutta la città»

Il sindaco Franz Caruso ha espresso la soddisfazione dell’Amministrazione comunale per il risultato raggiunto da una squadra composta da professionisti quotidianamente impegnati nella tutela della salute.

«Rappresentate una categoria molto importante per la nostra città», ha affermato il primo cittadino. «Sappiamo quanti sacrifici fate fuori dal campo per dare a questa città la migliore assistenza sanitaria possibile».

Caruso ha sottolineato come l’attività sportiva della squadra sia accompagnata da finalità che superano la semplice competizione.

«Fa enormemente piacere che professionisti che hanno una passione come la vostra dedichino una parte del loro tempo non solo al soddisfacimento di questa passione, ma anche a un obiettivo nobile, che è quello di raccogliere fondi da destinare alla beneficenza, alla solidarietà e anche alla ricerca».

Lo spirito di squadra oltre il risultato sportivo

Il sindaco ha ricordato i sei scudetti conquistati dai Medici Cosenza FC a partire dal 2013, mettendo in evidenza soprattutto la dimensione collettiva dell’esperienza.

«Quel che più conta è lo spirito di squadra che unisce non solo nella condivisione di valori sportivi, ma di valori che vanno ben oltre lo sport e che investono il sociale», ha dichiarato Caruso.

«Questo rende ancora più importanti i risultati conseguiti, perché sei scudetti non sono un successo solo per voi, ma per tutti quanti noi».

Secondo il sindaco, è necessario far conoscere maggiormente l’attività portata avanti dalla formazione, in modo da avvicinare la città alle iniziative di solidarietà e ai bisogni delle persone che incontrano difficoltà nell’affrontare le cure.

«Diffondere i valori dello sport, della solidarietà, dell’amicizia e della condivisione è fondamentale, perché lo sport elimina le differenze e le diseguaglianze. Sono valori importanti per la crescita democratica di una collettività e di una comunità».

Caruso ha infine ringraziato la squadra sia per i risultati ottenuti sul campo sia per l’azione sociale, ricordando che nel 2023 Cosenza è stata indicata come Capitale italiana del volontariato.

La storia dei Medici Cosenza FC

La formazione cosentina è nata nel 1988 ed è inserita nel circuito dell’ASD Nazionale Medici Calcio, organizzazione che riunisce altre tredici rappresentative provenienti da città del Nord, del Centro e del Sud Italia.

La storia della squadra è stata ricostruita durante l’incontro dal giornalista Franco Rosito. Oltre al campionato nazionale, il circuito organizza la Coppa Italia, che rappresenterà il prossimo impegno dei cosentini, e la Supercoppa.

Il primo titolo nazionale dei Medici Cosenza FC risale al 2013, quando la competizione venne disputata a Barcellona, in Spagna. Il secondo scudetto arrivò nel 2014 a Ischia, seguito dal successo ottenuto in Montenegro nel 2016.

Nel 2019 la squadra vinse a San Vincenzo, in provincia di Livorno. In quella occasione ricevette anche la visita di Nedo Sonetti, storico allenatore del Cosenza Calcio. Il quinto titolo fu conquistato nel 2021 a Siracusa, prima del nuovo successo di Paestum.

Nel palmarès della squadra figurano anche due Coppe Italia e cinque Supercoppe.

Caputo presidente e capitano, Zicarelli miglior marcatore

Antonio Caputo ricopre dal 2012 il ruolo di presidente dei Medici Cosenza FC. È anche capitano e componente della formazione over 50, oltre a essere vicepresidente dell’ASD Nazionale Medici Calcio, presieduta dal medico napoletano Giovanni Borrelli.

Durante l’incontro sono intervenuti anche l’allenatore Enrico Costabile e Nicola Zicarelli, che ha chiuso il torneo con sei reti, aggiudicandosi il titolo di capocannoniere.

Zicarelli è stato inoltre uno dei protagonisti della finale contro Palermo Medica, realizzando uno dei due gol che hanno permesso alla formazione cosentina di conquistare il sesto scudetto.

Mollica: «Grazie per questa gioia»

La presidente dell’Ordine provinciale dei Medici, Agata Mollica, ha evidenziato il valore collettivo del traguardo raggiunto.

«Non possiamo che esserne felici. Grazie di questa gioia», ha affermato nel corso dell’incontro.

La presenza dell’Ordine ha sottolineato il legame tra la squadra e la comunità professionale dei medici della provincia di Cosenza, rappresentata sul campo da una formazione capace di coniugare agonismo, amicizia e impegno sociale.

Lo scambio di doni a Palazzo dei Bruzi

La cerimonia si è conclusa con uno scambio di doni tra il sindaco Franz Caruso e il presidente Antonio Caputo.

Il primo cittadino ha ricevuto una maglia personalizzata dei Medici Cosenza FC e ha consegnato alla squadra, attraverso il suo presidente, il sigillo della città.